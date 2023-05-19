Где будет солнце, а где будут лить ливни? Прогноз погоды на выходные в Украине

Уже через несколько недель украинцев ждет настоящее лето, а пока можно насладиться весенним дневным теплом и ночной прохладой.

Но весна не перестает удивлять своей изменчивой натурой, ведь вдруг по-настоящему летняя жара может смениться холодной грозой.

Так что если ты планируешь провести выходные 20-21 мая на природе, не лишним будет подготовиться и к погодным вызовам. Прогноз погоды на выходные найдешь в материале.

Погода на 20 мая: суббота

Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского сообщила, что еще 15 мая в Киеве наступило метеорологическое лето, температура достигла +15°С. В этом году оно началось на два дня позже среднегодовых показателей.

Что касается выходных, то в ночь на субботу 20 мая в Украине прогнозируется температура от +10 до +18 ºC. Днем температура вырастет до +20+28ºC. Ветер северо-восточный, от 3-8 м/с ночью до 7-12 м/с днем.

Теплее всего будет в южных областях и на Востоке Украины, там максимальная температура достигнет летней отметки в +27+28ºC.

В северных, центральных и западных областях температура будет держаться на уровне 23ºC и может опускаться до +20ºC.

В западных, центральных и восточных областях предполагается переменная облачность и кратковременные осадки. На Севере и Юге будет облачно, однако осадков метеорологи не прогнозируют.

Погода на 21 мая: воскресенье

В воскресенье, 21 мая, температура ночью по всей Украине будет колебаться от +9 до + 17ºC. Днем украинцам следует ожидать тепла от +20 до +28 ºC. Ветер во всех областях Украины будет северо-восточный, от 1-3 м/с ночью до 5-10 м/с днем.

Дожди в воскресенье, 21 мая, распространятся и на Юг Украины. Так, кратковременные ливни будут почти по всей Украине. Непогода не затронет только северные и некоторые южные и восточные области Украины.

Уже совсем скоро украинцев ждет настоящее лето и жара. Каким будет лето 2023 года в Украине, читай в материале.

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