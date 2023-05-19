Где будет солнце, а где будут лить ливни? Прогноз погоды на выходные в Украине

Вероника Кононенко, редактор сайта 19 мая 2023, 16:00
погода в Україні на вихідні
Фото: Pexels

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