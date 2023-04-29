До +30 тепла и без дождей: каким будет лето 2023 в Украине

В этом году весна была к украинцам не сильно приветливой: чуть ли не через день в городах и селах шли дожди, которые не покидают нас и по сей день.

Однако прохладу уже совсем скоро заменит жара! Какое будет лето 2023 в Украине: прогноз погоды — читай в материале.

Погода на лето 2023: чего ждать украинцам

Погода в апреле принесла множество дождей, которые будут наблюдаться и в мае. Интересно, что лето этого года тоже обещает быть под пару весне.

Как говорится в прогнозах различных метеорологических сервисов, погода летом 2023 будет относительно прохладной, но без резких скачков температур и осадков.

Поэтому нам следует ожидать среднюю температуру сезона ниже на 3 °С, чем в прошлом году (составит 20 °С). Прыжков свыше 29 °С тепла синоптики на это лето не прогнозируют.

Какая будет погода летом: прогноз на июнь

Первый месяц лета, согласно прогнозу, будет типичным летним месяцем, однако температура воздуха ожидает на 2 °С ниже средних показателей за последние десять лет.

Хотя в этот период следует ожидать несколько дождливых дней, однако в целом много осадков синоптики не прогнозируют. Температура воздуха будет колебаться от 15 °С до 27 °С тепла.

Какое будет лето 2023 в Украине: погода на июль

Июль будет немного теплее июня, однако более прохладным, чем в прошлом году. Месяц принесет с собой сухую и в основном солнечную погоду с незначительным количеством осадков.

Температура будет колебаться от 16 °С до 28 °С тепла. В начале месяца можно ожидать небольшие осадки в виде дождей.

Погода на лето 2023: август

Август ожидается очень стабильным и засушливым, при этом высокая температура воздуха может сохраняться до конца месяца. Осадки прогнозируют только на один день. Температура в третьем месяце лета прогнозируется от 12 °С до 29 °С тепла.

Однако нужно понимать, что чем на более ранние сроки ты будешь смотреть прогноз погоды, тем точнее он будет. То есть наиболее вероятным может быть прогноз, составленный на ближайшие 24 часа.

Поэтому если ты уже успел(-а) расстроиться из-за того, что лето будет не таким жарким, как всегда, подними себе настроение нашей солнечной и яркой подборкой маникюра.

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