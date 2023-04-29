До +30 тепла и без дождей: каким будет лето 2023 в Украине

Анна Голишевская, редактор сайта 29 апреля 2023, 09:00
Літо
Фото: Unsplash

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