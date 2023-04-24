Цветы не только на деревьях, а и на пальцах: стильный дизайн ногтей на весну-лето 2023

За окном изобилует настоящая весна, а воздух обнимает теплыми цветочными ароматами цветущих деревьев и растений. Конечно, такую красоту природы хочется изобразить и на себе!
Если ты на днях планируешь посетить мастера маникюра, но еще не выбрала дизайн — тогда этот материал для тебя! Редакция Вікна-новини подготовила тебе нежные и изящные варианты цветочного маникюра на короткие и длинные ногти.
На коротких ногтях цветочный дизайн будет особенно нежно и неприхотливо смотреться. Можешь обратиться к трендам маникюра весны 2023 и добавить втирку или 3D-дизайн — получится просто невероятно!
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Манікюр / Вінниця / Вишенька (@lily_an_nails)
Допис, поширений Манікюр / Вінниця / Вишенька (@lily_an_nails)
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ????ОЛЕНА???? (@eleonail__rivne)
Допис, поширений ????ОЛЕНА???? (@eleonail__rivne)
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений RUSLANA| NAILS| PRAHA (@rusi_nails_)
Допис, поширений RUSLANA| NAILS| PRAHA (@rusi_nails_)
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ❤ Hang Nguyen ❤ (@thehangedit)
Допис, поширений ❤ Hang Nguyen ❤ (@thehangedit)
Длина на ногтях всегда дает возможность разгуляться фантазии. Здесь можно не только дизайн выполнить, но и целое полотно! Идеи цветочного маникюра на длинные ногти мы собрали ниже.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений San Sung Kim | 김산성 (@sansungnails)
Допис, поширений San Sung Kim | 김산성 (@sansungnails)
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Phoebe Cascarina ???? Nail artist ???? (@phoebesummernails)
Допис, поширений Phoebe Cascarina ???? Nail artist ???? (@phoebesummernails)
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Наталя Житкомлінова (@natalia_zhitko_)
Допис, поширений Наталя Житкомлінова (@natalia_zhitko_)
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений manikúra/манікюр????pedikúra/педікюр???? (@nails_anastasiya_salon_brno)
Допис, поширений manikúra/манікюр????pedikúra/педікюр???? (@nails_anastasiya_salon_brno)
А вот как ухаживать за ногтями, если не любишь яркие цвета, мы писали в нашем другом материале. Читай, как выполнить японский маникюр.
Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!