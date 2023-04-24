Квіти не лише на деревах, а й на пальцях: стильний дизайн нігтів на весну-літо 2023

За вікном буяє справжня весна, а повітря обіймає теплими квітковими ароматами квітучих дерев та рослин. Звісно, таку красу природи хочеться зобразити й на собі!

Якщо ти днями плануєш відвідати майстра манікюру, але ще не обрала дизайн — тоді цей матеріал саме для тебе! Редакція Вікна-новини підготувала для тебе ніжні та витончені варіанти квіткового манікюру на короткі та довгі нігті.

Ідеї манікюру на короткі нігті: квітковий дизайн

На коротких нігтях квітковий дизайн дивитиметься особливо ніжно та невибагливо. Можеш звернутися до трендів манікюрю весни 2023 та додати втирку чи 3D-дизайн — вийде просто неймовірно!

Ідеї манікюру на довгі нігті: квітковий дизайн

Довжина на нігтях завжди дає можливість розгулятися фантазії. Тут можна не лише дизайн виконати, а й ціле полотно! Ідеї квіткового дизайну манікюру на довгі нігті ми зібрали нижче.

А ось як доглядати за нігтями, якщо не любиш яскравих кольорів, ми писали в нашому іншому матеріалі. Читай, як виконати японський манікюр.

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