Здоров'я та краса

Квіти не лише на деревах, а й на пальцях: стильний дизайн нігтів на весну-літо 2023

Вікторія Мельник, редакторка сайту 24 Квітня 2023, 20:30
Ідеї манікюру
Фото: Pexels

Більше новин
ігрова залежність
Боротьба з ігровою залежністю в Україні: держава, суспільство та бізнес об’єднують зусилля
Що таке інсульт та як його розпізнати
У тебе є 4,5 години! Розповідаємо, що таке інсульт, як його розпізнати та надати першу допомогу
Галушки: рецепт приготування по-домашньому
У найкращих українських традиціях: як приготувати галушки по-домашньому
Чи можна купати дитину при температурі
Чи можна купати дитину під час хвороби — відповідає педіатр
Дивитись більше

Матеріали по темі

2023
Жіночі короткі стрижки 2023: модні тренди року, кольори й техніки
як відмити фарбу для волосся зі шкіри
Щоб нічого не псувало вигляд! Як вивести фарбу для волосся зі шкіри
як прибрати розтяжки
Такі маленькі, а спричиняють дискомфорт: як прибрати розтяжки та чому вони з’являються
Манікюр
Японський манікюр: у чому секрет та техніка виконання такого догляду за нігтями

Відео
карта бойових дій

Наступ ворога на кількох напрямках і крадіжка збіжжя: карта бойових дій в Україні 24 квітня
0:03:56
нові трамваї у Києві
Новий дизайн, просторий салон, клімат контроль та зарядки для гаджетів: де у Києві з’явились нові трамваї
0:02:47
навчання військових у Львові
Знайти себе у мирному житті: у Львові безкоштовно навчають поранених бійців
0:05:05
Квіти не лише на деревах, а й на пальцях: стильний дизайн нігтів на весну-літо 2023
Думав, стрибати чи ні! Страшні спогади після трагедії у багатоповерхівці Одеси та що з будівлею зараз
карта бойових дій 23.04.2023
ЗСУ завдали вісім ударів по районах зосередження окупантів: аналітика ISW та карта бойових дій в Україні 23 квітня
0:03:08
Митець з Люксембурга навчає українських дітей мистецтва кераміки
Об’єднав дітей з усього світу заради миру: митець з Люксембурга створює керамічне панно про Україну
0:03:03
Історія волонтера Сергія з Оріхова: допомагає виживати у місті
Допомагає людям, що лишилися без води, електрики та газу, бо це по-людськи! Історія волонтера з Оріхова
0:04:11
Квіти не лише на деревах, а й на пальцях: стильний дизайн нігтів на весну-літо 2023
Бахкає, а 5-річний Костик мужньо вдягає шолом і бронежилет! Репортаж з Авдіївки
0:07:18
карта бойових дій
Незламність Бахмута й дивні маневри ворога у Скадовську: карта бойових дій в Україні 22 квітня в режимі онлайн
0:03:48
Штурм ЗСУ на Вугледарському напрямку: як бійці повертали свої позиції
Вдалий штурм ЗСУ на Вугледарському напрямку! Бійці розповіли, як проходив бій за повернення позицій
Більше відео
Галушки: рецепт приготування по-домашньому
Читати далі
У найкращих українських традиціях: як приготувати галушки по-домашньому
мед з кульбаб
Читати далі
Мед з кульбабки — підбірка смачних рецептів

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь