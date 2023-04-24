Квіти не лише на деревах, а й на пальцях: стильний дизайн нігтів на весну-літо 2023

За вікном буяє справжня весна, а повітря обіймає теплими квітковими ароматами квітучих дерев та рослин. Звісно, таку красу природи хочеться зобразити й на собі!
Якщо ти днями плануєш відвідати майстра манікюру, але ще не обрала дизайн — тоді цей матеріал саме для тебе! Редакція Вікна-новини підготувала для тебе ніжні та витончені варіанти квіткового манікюру на короткі та довгі нігті.
На коротких нігтях квітковий дизайн дивитиметься особливо ніжно та невибагливо. Можеш звернутися до трендів манікюрю весни 2023 та додати втирку чи 3D-дизайн — вийде просто неймовірно!
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Допис, поширений Манікюр / Вінниця / Вишенька (@lily_an_nails)
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Допис, поширений ????ОЛЕНА???? (@eleonail__rivne)
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Допис, поширений RUSLANA| NAILS| PRAHA (@rusi_nails_)
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Допис, поширений ❤ Hang Nguyen ❤ (@thehangedit)
Довжина на нігтях завжди дає можливість розгулятися фантазії. Тут можна не лише дизайн виконати, а й ціле полотно! Ідеї квіткового дизайну манікюру на довгі нігті ми зібрали нижче.
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Допис, поширений San Sung Kim | 김산성 (@sansungnails)
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Допис, поширений Phoebe Cascarina ???? Nail artist ???? (@phoebesummernails)
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Допис, поширений Наталя Житкомлінова (@natalia_zhitko_)
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Допис, поширений manikúra/манікюр????pedikúra/педікюр???? (@nails_anastasiya_salon_brno)
А ось як доглядати за нігтями, якщо не любиш яскравих кольорів, ми писали в нашому іншому матеріалі. Читай, як виконати японський манікюр.
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