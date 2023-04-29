До +30 тепла й без дощів: яким буде літо 2023 в Україні

Цьогоріч весна була до українців не надто привітною: ледь не через день у містах та селах ішли дощі, які не покидають нас і по сьогодні. Однак прохолоду вже зовсім незабаром замінить спека! Яким буде літо 2023 в Україні: прогноз погоди — читай у матеріалі.

Погода на літо 2023: чого чекати українцям

Погода у квітні принесла багато дощів, які спостерігатимуться і в травні. Цікаво, що літо цього року теж обіцяє бути під пару весні.

Як йдеться у прогнозах різних метеорологічних сервісів, погода влітку 2023 буде відносно прохолодною, проте без різких стрибків температур та опадів.

Тому нам варто очікувати середню температуру сезону нижчою на 3 °С, ніж торік (становитиме 20 °С). Стрибків понад 29 °С тепла синоптики на це літо не прогнозують.

Якою буде погода літом: прогноз на червень

Перший місяць літа, згідно з прогнозом, буде типовим літнім місяцем, проте температура повітря очікується на 2 °С нижче за середні показники за останні десять років.

Хоча в цей період варто чекати на кілька дощових днів, проте загалом багато опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря коливатиметься від +15 °С до +27 °С.

Яким буде літо 2023 в Україні: погода на липень

Липень буде трішки теплішим за червень, проте більш прохолодним, ніж минулого року. Водночас місяць принесе з собою суху та переважно сонячну погоду з незначною кількістю опадів.

Температура коливатиметься від 16 °С до 28 °С тепла. На початку місяця можна очікувати незначні дощі.

Погода на літо 2023: серпень

Серпень очікується дуже стабільним і посушливим, при цьому висока температура повітря може зберігатися аж до кінця місяця. Опади прогнозують тільки на один день наприкінці місяця. Температура в третьому місяці літа прогнозується від 12 °С до 29 °С тепла.

Однак потрібно розуміти: що на менший термін ти дивитимешся прогноз погоди, то точнішим він буде. Тобто найбільш вірогідним може бути прогноз, складений на найближчі 24 години.

Тому якщо ти вже встиг(-ла) засмутитися через те, що літо буде не таким спекотним як завжди, додай собі настрою нашою сонячною та яскравою підбіркою манікюру.

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