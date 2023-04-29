До +30 тепла й без дощів: яким буде літо 2023 в Україні

Анна Голішевська, редакторка сайту 29 Квітня 2023, 09:00
Літо
Фото: Unsplash

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