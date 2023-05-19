Де буде сонце, а де литимуть зливи? Прогноз погоди на вихідні в Україні

Вже за кілька тижнів на українців чекає справжнє літо, а поки можна насолодитися весняним денним теплом та нічною прохолодою.

Та весна не перестає дивувати своєю мінливою натурою, адже враз по-справжньому літня спека може змінитися холодною грозою.

Тож якщо ти плануєш провести вихідні 20-21 травня на природі, не зайвим буде підготуватися й до погодних викликів. Прогноз погоди на вихідні знайдеш у матеріалі.

Погода на 20 травня: субота

Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського повідомила, що ще 15 травня у Києві настало метеорологічне літо, температурна сягнула +15°С. Цьогоріч воно почалося на два дні пізніше від середньорічних показників.

Щодо вихідних, то в ніч на суботу 20 травня в Україні прогнозують температуру від +10 до +18 ºC. Вдень температура виросте до + 20 – 28ºC. Вітер буде північно-східний, від 3-8 м/с вночі до 7-12 м/с вдень.

Найтепліше буде у південних областях та на Сході України, там максимальна температура досягне літньої позначки в + 27+28ºC.

В північних, центральних і західних областях температура триматиметься на рівні +23ºC та може опускатися до +20ºC.

У західних, центральних та східних областях передбачають мінливу хмарність та короткочасні опади. На півночі й півдні теж буде хмарно, проте опадів метеорологи не прогнозують.

Погода на 21 травня: неділя

В неділю, 21 травня, температура в ночі по всій Україні коливатиметься від +9 до + 17ºC. Вдень українцям слід чекати тепла від +20 до +28 ºC. Вітер у всіх областях України буде північно-східний, від 1-3 м/с вночі до 5-10 м/с вдень.

Дощі в неділю, 21 травня, поширяться і на Південь України. Так, короткочасні зливи будуть майже по всій Україні. Негода не зачепить лише північні та деякі південні й східні області України.

Вже зовсім скоро на українців чекає справжнє літо та спека. Яким буде літо 2023 в Україні, читай у матеріалі.

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