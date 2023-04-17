Не только Чистый четверг: все о празднике Поливального понедельника и почему он важен

В народе привыкли, что для очищения души и тела водой предусмотрен только Чистый четверг, однако вода имеет особое значение еще в один день — Поливальный понедельник.
Неделю после Пасхи называют Светлой, каждый ее день имеет свое название и значение. Так, Поливальный понедельник празднуют сразу же после Пасхи. В 2023 году он приходится на 17 апреля.
Какое же значение для верующих имеет Поливальный понедельник, какие его история, традиции и запреты, мы рассказали дальше.
В славянские времена каждый день Светлой недели, которая приходила после Пасхи, имел свое название:
Считается, что праздник Поливального понедельника начали отмечать еще во времена Киевской Руси. Тогда его праздновали три дня и нужно было облить как можно больше важных вещей и людей.
Предки верили, что вода в Пасхальный понедельник может исцелять, оздоровлять и дарить счастье. Более того, вода в этот день имеет особое значение воскрешения и обновления. Как и в Чистый четверг, она способна очистить душу и тело.
Так что обливание в этот день означало очищение души от грехов и наглядно символизировало обновление жизни. Также оно символизировало очищение и обновление после долгого периода самоограничений.
Традиция Поливального понедельника сохранилась в нескольких современных странах: Украине, Польше, Венгрии, Чехии и Словакии. Однако некоторые веселые традиции наших предков все же ушли в прошлое.
Раньше верующие умели развлекаться. Хотя Поливальный понедельник был исключительно христианским днем, предки не боялись добавлять в празднование языческие значения и смыслы.
К примеру, христиане обливались ледяной водой, чтобы в период засухи вызвать дождь или отогнать от себя все болезни. Также обливали могилы утопленников и самоубийц, ведь верили, что они могут вызывать засуху.
Что касается христианских традиций, то в народе в этот день было принято ухаживать за девушками. Считалось, если девушку никто не облил, то она нескоро выйдет замуж.
Иногда парни даже признавались в своих чувствах и звали девушек замуж. Для этого существовал специальный ритуал: молодой человек подходил к дому любимой и звал ее под окном. Если она хотела быть его невестой, выходила, а ее руки трижды обливали водой.
День после Пасхи все еще считается священным, поэтому в Поливальный понедельник все еще нельзя:
В народе принято после Пасхи вспоминать умерших родных и любимых, посещать их и поминать. Когда поминальные дни в 2023, читай в материале.
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