Постоянно хочется что-то жевать. Что такое эмоциональное переедание во время войны и как с ним бороться

В первый день мы пытались собрать мысли в кучу и на привычные вещи не оставалось ни времени, ни сил. Особенно не хотелось есть, однако с каждым днем ​​нам приходится вспоминать о заботе о себе, иначе сам организм делает это за нас.

Соответственно, кому-то начинает хотеться много есть. Однако у некоторых это может носить уже психологический характер. Рассказываем дальше, как отличить здоровый аппетит от эмоционального переедания.

Что такое эмоциональное переедание

Эмоциональное переедание — приемы пищи, происходящие независимо от физиологического голода и приводящие к плохому самочувствию, сопровождающемуся болями от переполнения желудка или моральной тяжести.

Это, конечно, не зависимость от пищи, а больше как старая привычка вроде понятного способа привести себя в чувство, который закрепился в подсознании.

Почему возникает эмоциональное переедание

Важно помнить, что организм защищается и пытается привести себя в равновесие.

Если однажды сознание закрепило себе схему поведения, когда после заедания стресса ему стало легче, то такой сценарий имеет все шансы повториться.

Достаточно нормально, если это произойдет. Однако следует избегать повторения, поскольку это может привести к еще большему стрессу.

Что не является эмоциональным перееданием

Если в первые дни с начала войны вы не могли есть или ели меньше обычного, то сейчас у вас вряд ли эмоциональное переедание. Таким образом организм просто восполняет свои запасы.

Кроме того, на нормальность повышенного аппетита указывают еще малое количество сна и увеличенная активность, обусловленная частыми перебежками в бомбоубежище. Самым важным фактором, указывающим на отсутствие эмоционального переедания, является возможность остановиться, когда чувствуется насыщение.

Как тогда запускается эмоциональное переедание

Триггер — какое-то событие произошло, и вы получили соответствующую эмоцию. Эмоция — вызывает сильное непреодолимое желание есть независимо от того, есть голод или нет, ели недавно или нет, было много активности или нет. Желание ведет к приему пищи. Часто это сладкое вперемешку с жирным и соленым — все подряд без разбора в больших порциях. Часто без ощущения вкуса, текстур, понимания происходящего. Прием пищи ведет к плохому самочувствию впоследствии с ощущением сильной вины. Вы начинаете с маленького кусочка и думаете остановиться, но можете съесть дневную норму.

Как справиться с эмоциональным перееданием

Осознать и выписать все свои триггеры (ограничение себя раньше, новости и тд).

Перебить связь триггера с желанием есть — к сожалению, для этого нужна ментальная тренировка: повторяющиеся аудиопрактики, чтобы избавиться от этого навсегда.

Найти положительную альтернативу для переключения и снятия напряжения.

Практические советы, чтобы уменьшить эмоциональное переедание

Правило 15 минут

Усилием сместить внимание на 15 минут от еды. Включить видео (не новости), полистать старые фото, позвонить кому-то. Если через 15 минут желание что-нибудь есть не прошло — сделайте это.

Еда для радости

После каждого основного приема пищи, даже когда сытость уже есть, можно добавлять что-нибудь любимое столько, сколько сейчас хочется. Важно, чтобы это было после основного приема пищи.

Чувство “хочу что-то, а не знаю что”

Это значит, что существует потребность не в пище, а в ее физических характеристиках. Поэтому попробуйте что-нибудь холодное (замороженные фрукты), хрустящее (чипсы), небольшое (сушеные ягоды, орешки) или вязкое (молочные продукты).

Сделайте замену продуктов

Если голода нет, а просто хочется что-то пожевать, замените более калорийные продукты на менее сытные, но которых по объему больше.

Например, вместо орешков можно съесть сухие маленькие продукты (сухие завтраки, хлопья, готовые к употреблению). Или вместо сухофруктов взять свежие или замороженные ягоды и фрукты.

Избавиться от диетического мышления

Никакого диетического мышления с принципом “сладкое только утром, а на ужин белок с клетчаткой”. Каждый прием пищи должен быть объемным и насыщать примерно на четыре часа.

Однако наш организм по-разному реагирует на стрессовые ситуации, а от этого страдает не только нервная система, но и другие органы. Читай, какие могут возникнуть нарушения пищеварения на фоне стресса.