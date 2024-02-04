Поздравление крестной с днем рождения — проявление уважения в стихах и своими словами

Крестная мать — духовная мама в христианской традиции, которая во время таинства крещения принимает ответственность перед Богом за духовное воспитание крестника(-цы). Принято как крестной, так и крестнику(-це) всегда поздравлять друг друга с праздниками и знаковыми событиями.
В нашем материале мы поделимся с тобой, как поздравить свою “вторую маму” с днем рождения, чтобы через слова выразить свою любовь и уважение. Читай поздравление крестной с днем рождения в стихах и в прозе.
Поздравить свою “духовную маму” с днем рождения можно по-разному. Все зависит от того, какие у тебя отношения с ней, какой у нее характер, какой у нее возраст. Кому-то будет по душе трогательное до слез поздравление, а кто-то настроен повеселиться и выслушать прикольные пожелания.
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Моя фея-крестная, поздравляю вас с днем рождения! Желаю, чтобы ваши глаза никогда не теряли огонек, сердце всегда было полно любви, а сил хватало на выполнение всех планов! Не болейте и давайте себе отдыхать чаще!
Моя милая, любимая крестная мамочка! Я очень тебя люблю и очень благодарна за то, что ты даришь мне свою заботу, тепло и любовь. Я желаю тебе, чтобы ты никогда не хмурилась, не расстраивалась и тем более не плакала. Пусть добро всегда возвращается бумерангом. Желаю огромного здоровья, нескончаемого счастья и благополучия. C днем рождения!
Дорога крестная, я поздравляю тебя с днем рождения! Желаю тебе здоровья, семейного уюта и простого человеческого тепла. Чтобы каждый твой день был полон позитива. Больше душевности, отдыха, идиллии и хорошего настроения. Ты мне, как вторая мама, я безмерно тебя люблю и желаю, чтобы у тебя все было максимально хорошо!
С днем рождения, моя крестная! Желаю, чтобы здоровье тебя не подводило, а ты всегда оставалась такой же красивой и жизнерадостной, как сегодня. Ты — моя духовная наставница, всех благ тебе. Пусть невзгоды никогда не придут в твой дом, а везение и удача всегда остаются постоянными жителями! Всего тебе лучшего, а в этот светлый день — отличного настроения!
Фото: Pexels
Дорога крестная! Поздравляю и желаю быть всегда в хорошем настроении, верить в свои силы, стремиться к воплощению своих мечтаний в реальность. Здоровье крепкого, поддержки от родных, надежного тыла. Желаю цвести и получать цветы.
Дорогая моя крестная, поздравляю с праздником! Вы — моя духовная наставница и вторая мама. Пусть ваша жизненная лодка будет полна любви, здоровья и счастливо плывет, обходя воронки, крутые берега и отвесные пороги. Люблю и обожаю!
Моя дорога крестная, поздравляю вас с днем рождения! Желаю вам прекрасного самочувствия, отличного настроения, отличных друзей, любящих родных. Всегда удивляйте нас своим жизнелюбием и позитивом. Наслаждайтесь жизнью в полной мере и просто будьте счастливы!
Крестная, в ваш день рождения я спешу сказать теплые слова искренней благодарности за вашу теплоту и ласку, понимание и заботу! Пусть небеса слышат каждую молитву и посылают благодать. Пусть все задуманное и запланированное сбудется, а жизнь преподносит вам только положительные новости и эмоции.
Мама крестная моя, с днем рождения!Я тебе желаю счастья, благ, везения.Чтобы радостью глаза твои сияли,И всегда родные окружали.
Пусть в судьбе лишь лучшее случится,Всем желаниям твоим желаю сбыться,Никогда не унывать и не хандрить,Радоваться миру, жизнь любить.
Желаю радости и много доброты,Чтоб ты жила немыслимо счастливо!Чтобы сбывались все твои мечты,Чтоб в жизни было много позитива!
Пускай улыбка на лице твоем сияет.Живи без бед, родная, целый век!Пусть каждый в этот ясный день узнает,Что ты чудесный, светлый человек!
Моя крестная, примитеВ день рождения поздравления.Пусть судьба вам дарит чащеПозитивные мгновения.
Будет все пусть словно в сказке:Дом, работа и семья,Исполнения всех задумокОт души желаю я.
Не болеть и верить в чудо,Видеть радость в каждом дне,Никогда не падать духом,Быть с удачей на волне.
Дорогого человека,
Маму крестную мою,
Поздравляю с днем рождения,
Обнимаю и люблю!
Лишь добра тебе, родная,
Счастья в жизни и тепла,
Будь удачлива, здорова
И по-прежнему мила!
Пусть твой ангел над тобою
Крылья в небе распахнет
И навек тебя укроет
От проблем и от забот.
Крестная моя, родная,С днем рождения тебя!Будь счастливой самой-самой,Пусть исполнится мечта!
Чтоб жила и процветала,Чтоб на все хватало сил,Чтобы каждый день лишь радостьИ удачу приносил!
Ты моя вторая мама,Всей душой тебя люблю,Обнимаю и целуюМаму крестную свою!
Крёстная, родная, с днем рождения!И хочу тебе я пожелатьБыть всегда в отличном настроении,Чтоб сбылось, что можно загадать.
Счастья и улыбок ослепительных,Будь шикарной и на высоте,А событий только положительныхИ здоровья крепкого тебе!
Желаю, крестная, тебе большого счастья!Желаю тебе мира и любви.Пусть жизнь наполнят радостные краски,На все дела пускай Господь благословит.
И в этот светлый праздник, день рождения,Исполнится пусть всё, что ты ждала.Желаю в сердце счастья и веселья,А на душе — лишь света и тепла!
Надеемся, наша подборка с вариантами поздравлений помогла тебе засвидетельствовать свое уважение и любовь крестной.
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