Не забудь поздравить самых близких! Календарь праздников на сентябрь 2023

По условиям военного положения, у украинцев нет государственных выходных, кроме как субботы и воскресенья. Но это не значит, что в сентябре 2023 года мы не будем праздновать международные и религиозные праздники.

Какие праздники будут в сентябре 2023 — рассказываем дальше.

Праздники в сентябре 2023

8 сентября — Международный день грамотности, Международный день солидарности журналистов и Рождество Пресвятой Богородицы.

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9 сентября — Международный день красоты, День тестировщика, День дизайнера-графика, День украинского кино и День физкультуры и спорта.

10 сентября — День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности, День танкиста, Всемирный день предотвращения самоубийств.

13 сентября — День программиста.

14 сентября — Воздвижение Креста Господня.

15 сентября — Международный день демократии.

16 сентября — День фармацевтического работника, Международный день охраны озонового слоя.

17 сентября — День спасателя, День работника леса.

20 сентября — День рекрутера, День HR-менеджера.

21 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы, Международный день мира.

24 сентября — День машиностроителя.

27 сентября — День туризма, День работников дошкольного образования.

30 сентября — День усыновления, Международный день переводчика, Всеукраинский день библиотек.

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