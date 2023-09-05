Не забудь поздравить самых близких! Календарь праздников на сентябрь 2023

По условиям военного положения, у украинцев нет государственных выходных, кроме как субботы и воскресенья. Но это не значит, что в сентябре 2023 года мы не будем праздновать международные и религиозные праздники.
Какие праздники будут в сентябре 2023 — рассказываем дальше.
8 сентября — Международный день грамотности, Международный день солидарности журналистов и Рождество Пресвятой Богородицы.
9 сентября — Международный день красоты, День тестировщика, День дизайнера-графика, День украинского кино и День физкультуры и спорта.
10 сентября — День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности, День танкиста, Всемирный день предотвращения самоубийств.
13 сентября — День программиста.
14 сентября — Воздвижение Креста Господня.
15 сентября — Международный день демократии.
16 сентября — День фармацевтического работника, Международный день охраны озонового слоя.
17 сентября — День спасателя, День работника леса.
20 сентября — День рекрутера, День HR-менеджера.
21 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы, Международный день мира.
24 сентября — День машиностроителя.
27 сентября — День туризма, День работников дошкольного образования.
30 сентября — День усыновления, Международный день переводчика, Всеукраинский день библиотек.
С сентября 2023 года мы уже начали жить по новому календарю. Когда будем праздновать большие церковные праздники, рассказываем в другом материале.
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