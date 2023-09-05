Не забудь привітати найближчих! Календар свят на вересень 2023

За умовами воєнного стану, українці не мають державних вихідних, окрім як суботи та неділі. Та це не означає, що у вересні 2023 року ми не святкуватимемо міжнародних та релігійних свят.
Які свята будуть у вересні 2023 — розповідаємо далі.
8 вересня — Міжнародний день грамотності, Міжнародний день солідарності журналістів та Різдво Пресвятої Богородиці.
9 вересня — Міжнародний день краси, День тестувальника, День дизайнера-графіка, День українського кіно та День фізкультури та спорту.
10 вересня — День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості, День танкіста, Усесвітній день запобігання самогубствам.
13 вересня — День програміста.
14 вересня — Воздвиження Хреста Господнього.
15 вересня — Міжнародний день демократії.
16 вересня — День фармацевтичного працівника, Міжнародний день охорони озонового шару.
17 вересня — День рятувальника, День працівника лісу.
20 вересня — День рекрутера, День HR-менеджера.
21 вересня — Різдво Пресвятої Богородиці, Міжнародний день миру.
24 вересня — День машинобудівника.
27 вересня — День туризму, День працівників дошкільної освіти.
30 вересня — День всиновлення, Міжнародний день перекладача, Всеукраїнський день бібліотек.
З вересня 2023 року ми вже почали жити за новим календарем. Коли тепер святкуватимемо великі церковні свята, розповідаємо в іншому матеріалі.
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