Не забудь привітати найближчих! Календар свят на вересень 2023

За умовами воєнного стану, українці не мають державних вихідних, окрім як суботи та неділі. Та це не означає, що у вересні 2023 року ми не святкуватимемо міжнародних та релігійних свят.

Які свята будуть у вересні 2023 — розповідаємо далі.

Свята у вересні 2023

8 вересня — Міжнародний день грамотності, Міжнародний день солідарності журналістів та Різдво Пресвятої Богородиці.

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9 вересня — Міжнародний день краси, День тестувальника, День дизайнера-графіка, День українського кіно та День фізкультури та спорту.

10 вересня — День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості, День танкіста, Усесвітній день запобігання самогубствам.

13 вересня — День програміста.

14 вересня — Воздвиження Хреста Господнього.

15 вересня — Міжнародний день демократії.

16 вересня — День фармацевтичного працівника, Міжнародний день охорони озонового шару.

17 вересня — День рятувальника, День працівника лісу.

20 вересня — День рекрутера, День HR-менеджера.

21 вересня — Різдво Пресвятої Богородиці, Міжнародний день миру.

24 вересня — День машинобудівника.

27 вересня — День туризму, День працівників дошкільної освіти.

30 вересня — День всиновлення, Міжнародний день перекладача, Всеукраїнський день бібліотек.

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З вересня 2023 року ми вже почали жити за новим календарем. Коли тепер святкуватимемо великі церковні свята, розповідаємо в іншому матеріалі.

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