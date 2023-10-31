Морозец пощиплет щечки? Прогноз погоды на зиму 2023-2024 в Украине: чего ожидать

С приходом осени, когда последние листочки опускаются с деревьев, и морозный ветер пронизывает нам каждый слой одежды, мы начинаем задаваться вопросом: какой будет эта зима? Прогноз погоды — это тема для разговоров, которая часто возникает в обществе, но в этом году она особенно актуальна.

Прошлогодние блэкауты заставили украинцев узнать как оно: жить без света, тепла и иногда воды. Поэтому многим уже сейчас хочется знать, чего ожидать в этом году. Подробнее о прогнозе погоды на зиму 2023 — читай в материале.

Прогноз погоды на зиму 2023 в Киеве

Прогноз погоды на декабрь 2023

В общем, декабрь 2023 зимы ожидается теплее по сравнению с прошлым годом. Средние температурные показатели находятся на уровне -1°C. Также возможны температурные колебания поэтому стоит готовиться к небольшим морозам, особенно в середине месяца.

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Что касается осадков, значительных снегопадов не предвидится, преимущественно будет сохраняться облачная погода.

Также в декабре украинцы будут праздновать Рождество Христово по новому календарю, 25 декабря, и в этот день температура в Киеве будет колебаться в пределах от 0°C до -6°C, также без осадков. Праздник пройдет в спокойных и комфортных погодных условиях.

Прогноз погоды на январь 2024

Новый год в Киеве встретит нас приятной погодой, а температура составит от -1°C до 4°C. Возможен небольшой снег.

В целом же, в январе 2024 года в Киеве следует ожидать разнообразной погоды: как морозов, так и тепла. Начало месяца будет достаточно холодным с температурой от 1 до -6°C. В середине месяца ожидается потепление с максимальной температурой до +8°C.

Однако ближе к концу месяца температура снова снизится до минусовых значений и будет достигать до -6°C. Что касается осадков, в январе 2024 их почти не будет.

Прогноз погоды на февраль 2024

В Украине февраль ожидается довольно прохладным. В начале месяца ожидаются морозы до -11°C. Далее прогнозируют потепление с максимальной температурой 7°C. Конец месяца тоже не должен быть слишком морозным, тогда ожидается погода от -3°C до 6°C.

В течение месяца будут в основном облачные дни, но сильных осадков в виде дождя или снега не предвидится.

Прогноз погоды 2023-2024 в Харькове

Прогноз погоды на декабрь 2023

В первый месяц зимы в Харькове синоптики прогнозируют среднюю температуру примерно -1°C. В первую и вторую декаду декабря температурный диапазон будет варьироваться в пределах от -7°C до -1°C. Что касается осадков, их в восточной части страны в течение месяца ожидается не много.

Прогноз погоды на январь 2024

Январь 2024 в Харькове, по сравнению с декабрем, будет теплее. Средняя температура января 2024 года прогнозируется на уровне 0°C, хотя к концу месяца столбики термометра могут опуститься до средней температуры -1°C.

Как и в декабре, январь не будет богатым на осадки, а погода будет за окном будет в основном облачной, хотя и будет несколько солнечных дней.

Прогноз погоды на февраль 2024

Февраль обещает быть холодным месяцем. С 1 по 10 февраля 2024 года температура в среднем будет составлять в районе -5°C. Тем не менее, к концу месяца станет теплее, и столбики термометров покажут 0°C.

В феврале количество осадков уменьшится по сравнению с январем, при этом относительная влажность будет высокой и составит более 76%.

Прогноз погоды на зиму 2023 в Одессе

Прогноз погоды на декабрь 2023

В этом месяце ожидается привычная для Одессы погода со среднесуточной температурой около 5°C. В начале месяца температура может достичь пиковых показателей около 10°C днем.

Большинство дней будет облачными с прояснениями, особенно в середине и конце месяца. Морозы одесситам в течение месяца ожидать не стоит. Также осадков ожидается не много, поэтому можно надеяться на сухую погоду.

Прогноз погоды на январь 2024

Начало второго зимнего месяца в Одессе ожидается довольно теплым. Температура будет достигать до 9°C днем. В целом же, среднесуточные показатели будут колебаться в пределах 4°C, однако к концу месяца возможны похолодания до — 2°C ночью.

Январь для одесситов обещает быть без большого количества осадков и в основном с облачной погодой за окном.

Прогноз погоды на февраль 2024

Февраль в Одессе постепенно будет идти к весенней погоде. Иногда температура будет в диапазоне от -3°C до 0°C, а среднее значение температуры за месяц составит 4°C, которая будет повышаться до завершения месяца. Погода предполагается переменчивая, а значительных осадков не будет.

Прогноз погоды на зиму 2023 во Львове

Прогноз погоды на декабрь 2023

Первый зимний месяц обещает быть нетипично теплым. Синоптики прогнозируют среднесуточную температуру в декабре около 3°C, что на три градуса больше, чем обычно. В общем, в течение месяца температура будет колебаться в пределах от -3°C ночью, и в некоторые дни будет достигать 11°C днем.

Относительно осадков, во Львове передают умеренное количество осадков, основная часть которых придется на 20 декабря.

Прогноз погоды на январь 2024 года

Январь во Львове будет очень типичным со среднесуточной температурой 2°C. В начале месяца ожидаются морозы до -9°C, однако уже во второй декаде львовяне могут ожидать потепления с максимальными отметками до 6-9°C днем.

Как и в декабре, январь для Львова будет с умеренным количеством осадков, которое ожидается в период 26 января.

Прогноз погоды на февраль 2024

В последний зимний месяц температура будет меняться в пределах от -5°C до 4°C. Средняя температура за месяц будет в районе 2°C и будет повышаться до конца месяца, передавая свои позиции в пользу весны. Говоря об осадках, их в феврале не будет много, а также значительной изменчивости погодных условий не прогнозируют.

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