Морозец пощиплет щечки? Прогноз погоды на зиму 2023-2024 в Украине: чего ожидать

Диана Просяник, редактор сайта 31 октября 2023, 12:00
погода на зиму 2023
Фото: Unsplash

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