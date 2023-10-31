Морозець пощипає щічки? Прогноз погоди на зиму 2023-2024 в Україні: чого очікувати

З приходом осені, коли останні листочки опускаються з дерев, і морозний вітер пронизує нам кожен шар одягу, ми починаємо ставити питання: якою буде ця зима? Прогноз погоди — це тема для розмов, яка часто постає у суспільстві, але цього року вона особливо актуальна.
Торішні блекаути змусили українців дізнатися, як воно: жити без світла, тепла та інколи води. Тож багатьом вже зараз хочеться знати, чого очікувати цьогоріч. Детальніше про прогноз погоди на зиму 2023 — читай у матеріалі.
Фото: Wisemeteo
Загалом, грудень 2023 зими очікується теплішим порівняно з минулим роком. Середні температурні показники знаходяться на рівні -1°C. Також можливі температурні коливання тож варто готуватися до невеликих морозів, особливо в середині місяця.
Що стосується опадів, значних снігопадів не передбачається, переважно зберігатиметься хмарна погода.
Також у грудні українці святкуватимуть Різдво Христове за новим календарем, 25 грудня, і у цей день температура у Києві буде коливатися в межах від 0°C до -6°C, також без опадів. Свято пройде в спокійних та комфортних погодних умовах.
Новий рік у Києві зустріне нас приємною погодою, а температура становитиме від -1°C до 4°C. Можливий невеликий сніг.
Загалом же, у січні 2024 року у Києві слід очікувати різноманітної погоди: як морозів, так і тепла. Початок місяця буде досить холодним з температурою від 1 до -6°C. У середині місяця очікується потепління з максимальною температурою до +8°C.
Проте ближче до кінця місяця температура знову знизиться до мінусових значень і сягатиме до -6°C. Щодо опадів, у січні 2024 їх майже не буде.
В Україні лютий очікується доволі прохолодним. На початку місяця очікуються морози до -11°C. Далі прогнозують потепління з максимальною температурою 7°C. Кінець місяця теж не має бути надто морозним, тоді очікується погода від -3°C до 6°C.
Протягом місяця будуть здебільшого хмарні дні, але сильних опадів у вигляді дощу або снігу не передбачається.
У перший місяць зими у Харкові синоптики прогнозують середню температуру приблизно -1°C. У першу та другу декаду грудня температурний діапазон варіюватиметься в межах від -7°C до -1°C. Щодо опадів, їх у східній частині країни протягом місяця очікується не багато.
Січень 2024 у Харкові, у порівнянні з груднем, буде теплішим. Середня температура січня 2024 року прогнозується на рівні 0°C, хоча до кінця місяця стовпчики термометра можуть опуститися до середньої температури -1°C.
Як і в грудні, січень не буде багатим на опади, а погода буде за вікном буде здебільшого хмарною, хоч і буде декілька сонячних днів.
Лютий обіцяє бути холодним місяцем. З 1 по 10 лютого 2024 року температура в середньому становитиме в районі -5°C. Проте, до кінця місяця стане тепліше, і стовпчики термометрів покажуть 0°C.
У лютому кількість опадів зменшиться у порівнянні з січнем, при цьому відносна вологість буде високою і становитиме понад 76%.
У цьому місяці очікується звична для Одеси погода з середньодобовою температурою близько 5°C. На початку місяця температура може досягти пікових показників близько 10°C удень.
Більшість днів буде хмарними з проясненнями, особливо в середині та кінці місяця. Морози одеситам протягом місяця очікувати не варто. Також опадів очікується не багато, тому можна сподіватися на суху погоду.
Початок другого зимового місяця в Одесі очікується доволі теплим. Температура сягатиме до 9°C удень. Загалом же, середньодобові показники коливатимуться в межах 4°C, однак до кінця місяця можливі похолодання до – 2°C уночі.
Січень для одеситів обіцяє бути без великої кількості опадів та здебільшого з хмарною погодою за вікном.
Лютий в Одесі поступово буде йти до весняної погоди. Іноді температура буде в діапазоні від -3°C до 0°C, а середнє значення температури за місяць становитиме 4°C, яка буде підвищуватися до завершення місяця. Погода передбачається мінлива, а значних опадів не буде.
Перший зимовий місяць обіцяє бути нетипово теплим. Синоптики прогнозують середньодобову температуру у грудні близько 3°C, що на три градуси більше, ніж зазвичай. Загалом, протягом місяця температура коливатиметься в межах від -3°C вночі та у деякі дні сягатиме до 11°C удень.
Щодо опадів, у Львові передають помірну кількість опадів, основна частина яких припаде на 20 грудня.
Січень у Львові буде дуже типовим з середньодобовою температурою 2°C. На початку місяця очікуються морози до -9°C, однак вже у другій декаді львів’яни можуть очікувати на потепління з максимальними позначками до 6-9°C удень.
Як і в грудні, січень для Львова буде з помірною кількістю опадів, яка очікується у період 26 січня.
В останній зимовий місяць температура буде змінюватися в межах від -5°C до 4°C. Середня температура за місяць буде в районі 2°C і буде підвищуватися до кінця місяця, передаючи свої позиції на користь весни. Говорячи про опади, їх у лютому не буде багато, а також значної мінливості погодних умов не прогнозують.
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