Морозець пощипає щічки? Прогноз погоди на зиму 2023-2024 в Україні: чого очікувати

З приходом осені, коли останні листочки опускаються з дерев, і морозний вітер пронизує нам кожен шар одягу, ми починаємо ставити питання: якою буде ця зима? Прогноз погоди — це тема для розмов, яка часто постає у суспільстві, але цього року вона особливо актуальна.

Торішні блекаути змусили українців дізнатися, як воно: жити без світла, тепла та інколи води. Тож багатьом вже зараз хочеться знати, чого очікувати цьогоріч. Детальніше про прогноз погоди на зиму 2023 — читай у матеріалі.

Прогноз погоди на зиму 2023 у Києві

Прогноз погоди на грудень 2023

Загалом, грудень 2023 зими очікується теплішим порівняно з минулим роком. Середні температурні показники знаходяться на рівні -1°C. Також можливі температурні коливання тож варто готуватися до невеликих морозів, особливо в середині місяця.

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Що стосується опадів, значних снігопадів не передбачається, переважно зберігатиметься хмарна погода.

Також у грудні українці святкуватимуть Різдво Христове за новим календарем, 25 грудня, і у цей день температура у Києві буде коливатися в межах від 0°C до -6°C, також без опадів. Свято пройде в спокійних та комфортних погодних умовах.

Прогноз погоди на січень 2024

Новий рік у Києві зустріне нас приємною погодою, а температура становитиме від -1°C до 4°C. Можливий невеликий сніг.

Загалом же, у січні 2024 року у Києві слід очікувати різноманітної погоди: як морозів, так і тепла. Початок місяця буде досить холодним з температурою від 1 до -6°C. У середині місяця очікується потепління з максимальною температурою до +8°C.

Проте ближче до кінця місяця температура знову знизиться до мінусових значень і сягатиме до -6°C. Щодо опадів, у січні 2024 їх майже не буде.

Прогноз погоди на лютий 2024

В Україні лютий очікується доволі прохолодним. На початку місяця очікуються морози до -11°C. Далі прогнозують потепління з максимальною температурою 7°C. Кінець місяця теж не має бути надто морозним, тоді очікується погода від -3°C до 6°C.

Протягом місяця будуть здебільшого хмарні дні, але сильних опадів у вигляді дощу або снігу не передбачається.

Прогноз погоди 2023-2024 у Харкові

Прогноз погоди на грудень 2023

У перший місяць зими у Харкові синоптики прогнозують середню температуру приблизно -1°C. У першу та другу декаду грудня температурний діапазон варіюватиметься в межах від -7°C до -1°C. Щодо опадів, їх у східній частині країни протягом місяця очікується не багато.

Прогноз погоди на січень 2024

Січень 2024 у Харкові, у порівнянні з груднем, буде теплішим. Середня температура січня 2024 року прогнозується на рівні 0°C, хоча до кінця місяця стовпчики термометра можуть опуститися до середньої температури -1°C.

Як і в грудні, січень не буде багатим на опади, а погода буде за вікном буде здебільшого хмарною, хоч і буде декілька сонячних днів.

Прогноз погоди на лютий 2024

Лютий обіцяє бути холодним місяцем. З 1 по 10 лютого 2024 року температура в середньому становитиме в районі -5°C. Проте, до кінця місяця стане тепліше, і стовпчики термометрів покажуть 0°C.

У лютому кількість опадів зменшиться у порівнянні з січнем, при цьому відносна вологість буде високою і становитиме понад 76%.

Прогноз погоди на зиму 2023 в Одесі

Прогноз погоди на грудень 2023

У цьому місяці очікується звична для Одеси погода з середньодобовою температурою близько 5°C. На початку місяця температура може досягти пікових показників близько 10°C удень.

Більшість днів буде хмарними з проясненнями, особливо в середині та кінці місяця. Морози одеситам протягом місяця очікувати не варто. Також опадів очікується не багато, тому можна сподіватися на суху погоду.

Прогноз погоди на січень 2024

Початок другого зимового місяця в Одесі очікується доволі теплим. Температура сягатиме до 9°C удень. Загалом же, середньодобові показники коливатимуться в межах 4°C, однак до кінця місяця можливі похолодання до – 2°C уночі.

Січень для одеситів обіцяє бути без великої кількості опадів та здебільшого з хмарною погодою за вікном.

Прогноз погоди на лютий 2024

Лютий в Одесі поступово буде йти до весняної погоди. Іноді температура буде в діапазоні від -3°C до 0°C, а середнє значення температури за місяць становитиме 4°C, яка буде підвищуватися до завершення місяця. Погода передбачається мінлива, а значних опадів не буде.

Прогноз погоди на зиму 2023 у Львові

Прогноз погоди на грудень 2023

Перший зимовий місяць обіцяє бути нетипово теплим. Синоптики прогнозують середньодобову температуру у грудні близько 3°C, що на три градуси більше, ніж зазвичай. Загалом, протягом місяця температура коливатиметься в межах від -3°C вночі та у деякі дні сягатиме до 11°C удень.

Щодо опадів, у Львові передають помірну кількість опадів, основна частина яких припаде на 20 грудня.

Прогноз погоди на січень 2024

Січень у Львові буде дуже типовим з середньодобовою температурою 2°C. На початку місяця очікуються морози до -9°C, однак вже у другій декаді львів’яни можуть очікувати на потепління з максимальними позначками до 6-9°C удень.

Як і в грудні, січень для Львова буде з помірною кількістю опадів, яка очікується у період 26 січня.

Прогноз погоди на лютий 2024

В останній зимовий місяць температура буде змінюватися в межах від -5°C до 4°C. Середня температура за місяць буде в районі 2°C і буде підвищуватися до кінця місяця, передаючи свої позиції на користь весни. Говорячи про опади, їх у лютому не буде багато, а також значної мінливості погодних умов не прогнозують.

Раніше ми розповідали про те, чи справді Україна готова до зими.

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