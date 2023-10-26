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Чи справді Україна готова до зими? Говоримо з гендиректором ДТЕК Енерго Ільдаром Салєєвим

Сергій Костеж, Журналіст програми Факти ICTV 26 Жовтня 2023, 17:00
Чи справді Україна готова до зими? Говоримо з гендиректором ДТЕК Енерго Ільдаром Салєєвим

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