СБУ Криму працювало проти нас як філія ФСБ. Мустафа Джемілєв про можливість опору у 2014 та план повернення Криму

Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв розповів для DW про плани на Крим після деокупації, чи зможуть його повернути Україні, а також про телефонну розмову з Путіним. Читай у матеріалі детальніше.

Санкції проти РФ не мали очікуваного ефекту

У 2021 році Мустафа Джемілєв розповідав, що може трапитися так, що Путіну не буде чим годувати армію. Адже країна жила за продаж природних ресурсів, а її ВВП малий. Усе сталося так, як про це казав Джемілєв — запровадили ембарго, відключили SWIFT.

Тотального ембарго не сталося. Західні країни в основному наклали ембарго, а інші почали цим користуватися та дешево купують енергоресурси. Скажімо, Індія збільшила закупівлю в 19 разів, те саме Китай.

Росія знаходить лазівки, як продати енергоресурси. Але було завдано серйозного удару, зламано хребет російської економіки, каже Мустафа Джемілєв.

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Чи готові українці до затяжної війни

Український та кримськотатарський народи готові до затяжної війни. Путін, імовірно, кидатиме усе більше резервів, адже населення країни в кілька разів більше, за українське. Але мотивованість наших людей та зброя мають кращі результати.

На думку Мустафи Джемілєва, після початку повномасштабної війни українське суспільство змінилося. Воно консолідувалося, і тепер багато до чого готове.

Я б не сказав про 100% громадян України, але переважна більшість буде готовою до багатьох жертв. Адже іншого виходу немає. Ми бачимо, що робить Росія на окупованих територіях, — каже Джемілєв.

— І що взагалі буде, якщо ми тут зазнаємо поразки? Якщо захоплені Росією території залишаться під окупацією? Тому рішучість українського народу на найвищому рівні.

Плани на Крим після деокупації

Люди, які залишилися на окупованих територіях, змушені брати російські паспорти. Мустафа Джемілєв каже, що ці люди не втрачають українське громадянство, адже від нього потрібно відмовлятися.

Він порівнює цю ситуацію з окупацією Німеччини, коли нацисти видавали аусвайси. Керівництво України разом з представницею президента України у Криму Тамілою Ташевою розробили 23 пункти, розбиті на різні сфери.

Після окупації Криму не менш як мільйон росіян завезли на півострів. Це буде для нас великою проблемою. Але я сподіваюся, що коли ЗСУ заходитимуть, їх уже не буде, — каже Джемілєв.

Населення Севастополя збільшилося у 1,5 раза. Тому дані російської влади про 150-200 тис. неправдиві. Для росіян передбачили відповідальність за незаконний в’їзд на територію України.

Думки про ліквідацію Кримського мосту збігаються, адже ним постачають до 30% озброєння для російських окупантів. Існує поромна переправа, люди не повинні чекати, коли всі почнуть тікати. Тому варто використати поромну переправу, аби безпечно залишити Крим.

Після деокупації кримськотатарська мова буде поряд з офіційною українською мовою. Розробляють принцип представництва корінного народу своєї території обсягом щонайменше 33% — у судовій, виконавчій та законодавчій.

Чи був можливим опір у 2014

Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв каже, Україна як держава стала незалежною у повному розумінні після Революції Гідності. До цього був сильний російський вплив. Понад 30% українських структур мали російську агентуру.

СБУ Криму працювало проти нас як філія ФСБ. Справа тут не в позиції України як держави, а у важелях, якими користувалася РФ, щоб проводити свою політику.

У 2011 році Мустафа Джемілєв перехопив аналітичну записку ФСБ, там йшлося про те, що кримські татари заважають проводити політику реалізації стратегічних інтересів РФ у Криму. Пропонувалися заходи боротьби з кримськими татарами та Меджлісом.

Невдовзі вдалося перехопити записку СБУ, в якій звітували у Київ, що противниками режиму Януковича є кримські татари. Там писали, як ослабити Меджліс, які створити організації — релігійні, спортивні, жіночі. СБУ та ФСБ у Криму працювали синхронно.

— Мій обов’язок — усіма засобами захищати свою територію. Тому ми очікували, що з Києва пролунає заклик до боротьби, у Криму були готові — але ні зброї, ні сигналу не було. Усі союзники закликали не провокувати Росію, аби не сталося так, як у Грузії.

Усі питання деокупації планували розв’язати дипломатичним шляхом.

Телефонна розмова з Путіним

Мустафа Джемілєв розповів, що мав телефонну розмову з Путіним. Він розповідав, що знає, як кримські татари суворо дотримуються принципу ненасильства, казав, що не буде зіткнень між кримськими татарами та збройними силами РФ.

Я йому сказав, що принцип ненасильства — це для досягнення своїх громадянських прав у своїй державі. А коли наступає чужий чобіт — це інші принципи.

Мустафа Джемілєв відразу повідомив, що татари не воюватимуть з росіянами, адже співвідношення сил суттєво відрізняється. Але як громадяни України, вони робитимуть те, що скажуть у Києві.

Путін обіцяв за лояльність зробити більше, ніж Україна за 23 роки незалежності на той час. Обіцяв розв’язати соціальні, політичні, правові питання кримськотатарського народу. Усе закінчилося тим, що він запропонував телефонувати у будь-який час.

Чи вистачить сил повернути Крим

Часто запитують, чому татари не розпочали партизанську боротьбу. Мустафа Джемілєв одного разу не стримався і сказав: бо українські Збройні сили давали зброю не кримським татарам, а росіянам. Він сказав, що тоді найвищим проявом патріотизму було заспівати український гімн та здати зброю росіянам.

Це деморалізувало багатьох. Вони зі зброєю у руках не роблять нічого, а як ми без зброї підемо на окупантів?

На думку Джемілєва, Петро Порошенко вів правильну політику щодо початку формування нових ЗСУ. Мустафа Джемілєв не думає, що хтось наважиться запропонувати обмін територій Криму на припинення війни.

На питання, чи всі обіцянки кримськотатарському народу будуть виконані Україною, лідер кримськотатарського народу відповів так:

— До цих подій, до окупації Криму та повномасштабного вторгнення наші законні вимоги щодо відновлення національної та територіальної автономії підтримували десь 20%. Зараз це 55-60%, тобто розуміння важливості цього питання в Україні зростає.

Раніше Тімоті Снайдер розповідав про майбутнє України, ефективність рішень та нову фазу деокупації.

Фото: скриншот з інтерв’ю

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