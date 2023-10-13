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СБУ Криму працювало проти нас як філія ФСБ. Мустафа Джемілєв про можливість опору у 2014 та план повернення Криму

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 13 Жовтня 2023, 19:30
Мустафа Джемілєв про затяжну війну та пропозиції Путіна

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