СБУ Крыма работало против нас как филиал ФСБ. Мустафа Джемилев о возможности сопротивления в 2014 и плане возвращения Крыма

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев рассказал для DW о планах на Крым после деоккупации, смогут ли его вернуть Украине, а также про телефонный разговор с Путиным. Читай в материале подробнее.

Санкции против РФ не имели ожидаемого эффекта

В 2021 году Мустафа Джемилев рассказывал, что может случиться так, что Путину нечем будет кормить армию. Ведь страна жила за продажу природных ресурсов, а ее ВВП мал. Все произошло так, как об этом говорил Джемилев — ввели эмбарго, отключили SWIFT.

Тотального эмбарго не произошло. Западные страны в основном наложили эмбарго, а другие начали этим пользоваться и дешево покупают энергоресурсы, скажем, Индия увеличила закупку в 19 раз, также и Китай.

Россия находит лазейки как продать энергоресурсы. Но был нанесен серьезный удар, сломан позвоночник российской экономики, говорит Мустафа Джемилев.

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Готовы ли украинцы к затяжной войне

Украинский и крымскотатарский народы готовы к затяжной войне. Путин, вероятно, будет бросать все больше резервов, ведь население страны в несколько раз больше украинского. Но мотивация наших людей и оружие имеют лучшие результаты.

По мнению Мустафы Джемилева, после начала полномасштабной войны украинское общество изменилось. Оно консолидировалось, и теперь ко многому готово.

Я бы не сказал о 100% граждан Украины, но подавляющее большинство будет готово ко многим жертвам. Ведь другого выхода нет. Мы видим, что делает Россия на оккупированных территориях, — говорит Джемилев.

— И что вообще будет, если мы здесь потерпим поражение? Если захваченные Россией территории останутся под оккупацией? Поэтому решительность украинского народа на самом высоком уровне.

Планы на Крым после деоккупации

Оставшиеся на оккупированных территориях люди вынуждены брать российские паспорта. Мустафа Джемилев говорит, что эти люди не теряют украинское гражданство, потому что от него нужно отказываться.

Он сравнивает эту ситуацию с оккупацией Германии, когда нацисты выдавали аусвайсы. Руководство Украины вместе с представительницей президента Украины в Крыму Тамилой Ташевой разработали 23 пункта, разбитых на разные сферы.

После оккупации Крыма не менее миллиона россиян завезли на полуостров. Это будет для нас большая проблема. Но я надеюсь, что когда ВСУ будут заходить, их уже не будет, — говорит Джемилев.

Население Севастополя возросло в 1,5 раза. Поэтому данные российских властей о 150-200 тыс. ложные. Для россиян предусмотрена ответственность за незаконный въезд на территорию Украины.

Мнения о ликвидации Крымского моста совпадают, ведь им поставляют до 30% вооружения для российских оккупантов. Существует паромная переправа, люди не должны ждать, когда все начнут убегать. Поэтому следует использовать паромную переправу, чтобы безопасно покинуть Крым.

После деоккупации крымскотатарский язык будет рядом с официальным украинским языком. Разрабатывают принцип представительства коренного народа своей территории в объеме не менее 33% — в судебной, исполнительной и законодательной.

Было ли возможным сопротивление в 2014

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев говорит, что Украина как государство стала независимой в полном смысле после Революции достоинства. До этого было сильное российское влияние. Более 30% украинских структур имели российскую агентуру.

СБУ Крыма работало против нас как филиал ФСБ. Дело здесь не в позиции Украины как государства, а в рычагах, которыми пользовалась РФ, чтобы проводить свою политику.

В 2011 году Мустафа Джемилев перехватил аналитическую записку ФСБ, там говорилось, что крымские татары мешают проводить политику реализации стратегических интересов РФ в Крыму. Предлагались меры по борьбе с крымскими татарами и Меджлисом.

Вскоре удалось перехватить записку СБУ, в которой отчитывались в Киев, что противниками режима Януковича являются крымские татары. Там писали, как ослабить Меджлис, какие создать организации — религиозные, спортивные, женские. СБУ и ФСБ в Крыму работали синхронно.

— Моя обязанность — всеми средствами защищать свою территорию. Поэтому мы ожидали, что из Киева прозвучит призыв к борьбе, в Крыму были готовы, но ни оружия, ни сигнала не было. Все союзники призвали не провоцировать Россию, чтобы не произошло, как в Грузии.

Все вопросы деоккупации планировали решить дипломатическим путем.

Телефонный разговор с Путиным

Мустафа Джемилев рассказал, что у него был телефонный разговор с Путиным. Он рассказывал, что знает, как крымские татары строго соблюдают принцип ненасилия, говорил, что не будет столкновений между крымскими татарами и вооруженными силами РФ.

Я ему сказал, что принцип ненасилия — это для достижения своих гражданских прав в своем государстве. А когда наступает чужой сапог — это другие принципы.

Мустафа Джемилев сразу сообщил, что татары не будут сражаться с россиянами, ведь соотношение сил существенно отличается. Но как граждане Украины, они будут делать то, что скажут в Киеве.

Путин обещал за лояльность сделать больше, чем Украина за 23 года независимости на то время. Обещал решить социальные, политические, правовые вопросы крымскотатарского народа. Все закончилось тем, что он предложил звонить в любое время.

Хватит ли сил вернуть Крым

Часто спрашивают, почему татары не начали партизанскую борьбу. Мустафа Джемилев однажды не сдержался и сказал: украинские Вооруженные силы давали оружие не крымским татарам, а россиянам. Он сказал, что тогда самым высоким проявлением патриотизма было спеть украинский гимн и сдать оружие россиянам.

Это деморализовало многих. Они с оружием в руках ничего не делают, а как мы без оружия пойдем на оккупантов?

По мнению Джемилева, Петр Порошенко вел правильную политику по поводу начала формирования новых ВСУ. Мустафа Джемилев не думает, что кто-то решится предложить обмен территорий Крыма на прекращение войны.

На вопрос, будут ли все обещания крымскотатарскому народу выполнены Украиной, лидер крымскотатарского народа ответил так:

— До этих событий, до оккупации Крыма и полномасштабного вторжения наши законные требования по восстановлению национальной и территориальной автономии поддерживали около 20%. Сейчас это 55-60%, то есть понимание важности этого вопроса в Украине растет.

Ранее Тимоти Снайдер рассказывал о будущем Украины, эффективности решений и новой фазе деоккупации.

Фото: скриншот из интервью

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