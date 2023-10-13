Интервью

СБУ Крыма работало против нас как филиал ФСБ. Мустафа Джемилев о возможности сопротивления в 2014 и плане возвращения Крыма

Анастасия Грубрина, редактор сайта 13 октября 2023, 19:30
Мустафа Джемілєв про затяжну війну та пропозиції Путіна

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История смелой Инбаль Либерман! Как девушка в Израиле спасла кибуц от потерь и организовала оборону поселения

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