Действительно ли Украина готова к зиме? Говорим с гендиректором ДТЭК Энерго Ильдаром Салеевым

Украинская энергосистема тяжело прошла прошлую зиму. Случилась абсолютно беспрецедентная ситуация — впервые в мире враг планомерно воевал с электростанциями и линиями электропередач.

Атак такого масштаба мир еще не видел — россияне выпустили по энергетике тысячи ракет, не считая беспилотников, а также авиационных и артиллерийских обстрелов в прифронтовой и пограничной полосе. Несмотря на то, что полностью вывести из строя систему не получилось, многим объектам генерации и передачи электроэнергии был причинен большой ущерб.

Тем временем, все начали искать графики отключения электроэнергии и ждать новых отключений. Насколько энергосистема Украины готова к зиме? Что удалось восстановить, а что нет? Где ее защита улучшилась? Об этом мы решили поговорить с генеральным директором ДТЭК Энерго Ильдаром Салеевым.

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Выведено из строя треть того, что работало

— Расскажите об обстоятельствах, в которых работала украинская энергетика прошлой зимой?

Это обстоятельства, с которыми не сталкивалась ни одна энергосистема мира. Обстрелы, которые были — это полторы тысячи ракет и дронов. Из-за вражеских атак почти 5 ГВт мощностей было выведено из строя. Больше всего пострадала тепловая генерация.

— Можете уточнить, пять из скольких?

— Для понимания в начале осенне-зимнего периода в энергосистеме работало около 15 ГВт. На конец прошлого отопительного сезона более трети мощностей, а это 5 ГВт, было повреждено из-за обстрелов.

В условиях постоянных атак мы проработали всю зиму. Безусловно, из-за вражеских обстрелов в энергосистеме случались аварии, случались и отсоединения, и большое количество пользователей оставалось без электроэнергии. Но достаточно быстро энергетики все восстанавливали.

Если говорить о наших станциях, то они были атакованы врагом почти полсотни раз. Были повреждения разного масштаба. 25 раз нам даже пришлось поднимать с нуля ТЭС после обстрелов, то есть, по сути, возобновлять работу всей теплоэлектростанции. Мы по ходу учились и приобретали этот опыт после каждого обстрела, после каждого удара.

— Вам понятно, что это была за тактика? Они били по подстанциям, генерирующих мощностях. Чего они добивались? Уничтожения мощностей? Уничтожения системы передачи электроэнергии потребителям?

— Логика была — расшатать единую энергосистему. Для того чтобы расшатать, ее нужно было разъединить на разные части, которые не соединены между собой… Есть магистральные сети, которыми управляет системный оператор НЭК Укрэнерго, есть большие подстанции, которые он также обслуживает.

Они совмещают энергоузлы разных регионов в единую электросеть. А диспетчеры всегда следят, чтобы производство электроэнергии равнялось потреблению, таким образом энергосистема сбалансирована и работает стабильно.

Поэтому враг бил по подстанциям для того, чтобы раздробить электросеть. Их цель была сделать так, чтобы в одном узле было достаточно мощностей, но недостаточно потребления; а в остальном — наоборот: чтобы было недостаточно мощностей, но было большое количество потребления электроэнергии. Когда возникает схожий небаланс, происходят системные аварии.

Во-вторых, они били по маневровым мощностям. Это тепловые станции, теплоэлектроцентрали, объекты гидроэнергетики. Именно они нужны для того, чтобы балансировать энергосистему в пики потребления.

Например, утром и вечером, когда на энергосистему наибольшая нагрузка. В такие моменты следует увеличить производство электроэнергии. Только с базовой генерацией, которую снабжают атомные блоки, это сделать невозможно.

Поэтому здесь важна роль теплоэлектростанций. Так что у врага была тактика расшатывания и разъединения энергосистемы.

— Посчитали ли в ДТЭК количество прилетов по объектам? Каковы потери и сколько у вас было персонала ранено?

— У нас прилеты начались еще до осенне-зимнего периода. Потому что часть наших генерирующих мощностей расположена близко к зоне ведения боевых действий. Кроме ракетных обстрелов, происходят и артиллерийские обстрелы.

С начала полномасштабной войны ТЭС ДТЭК были серьезно атакованы более 40 раз, три четверти из них пришлись на прошлые осень и зиму. В общей сложности на конец прошлого осенне-зимнего периода у нас из-за обстрелов не работало 1,4 ГВт мощностей.

Но с завершением отопительного сезона атаки не закончились. В августе была очередная атака на одну из наших ТЭС. На этой неделе Россия снова обстреляла одну из наших теплоэлектростанций.

К сожалению, были раненые и погибшие среди наших сотрудников. В частности, три работника погибли, находясь на работе во время обстрелов. 32 энергетика были ранены.

Но повторюсь, часть наших предприятий недалеко от линии разграничения. И наши люди, к сожалению, гибнут не только находясь на работе, но и у себя дома. Несколько недель назад во время очередного обстрела населенного пункта, в котором расположена одна из наших электростанций, было попадание по жилому дому, где проживал один из наших сотрудников. И во время этого попадания он, к сожалению, погиб.

Невозможно защитить всю электростанцию, это тысячи единиц оборудования

— Что удалось починить на этот период?

— В этом году мы до начала ОЗП планировали провести ремонты на 19 энергоблоках ТЭС. На сегодня мы это сделали уже на 18 энергоблоках. То есть сейчас выполнено 95% от запланированного.

Еще один энергоблок планируем ввести в ближайшие дни, завершаем ремонтные работы. Так что работаем в плановом режиме. Но ремонтная программа продолжится.

В общей сложности по итогам этого года мы планируем провести ремонты на 27 энергоблоках наших станций. Если говорить о восстановлении, то мы возвращали и возвращаем мощности в течение зимы и после окончания ОЗП. За прошедшую зиму, и после нее, мы вернули в энергосистему восемь поврежденных врагом энергоблоков.

Но есть энергоблоки, разрушенные существенно. Их будут ремонтировать и в этом, и в следующем году. И здесь вопрос большого количества оборудования, которое нужно покупать, менять, а также большого количества работ, которые необходимо произвести.

Для того чтобы те блоки, которые не удастся отремонтировать до зимы как-то компенсировать, мы дополнительно расконсервировали два блока на станциях. Это почти 500 МВт мощностей, то есть полгигаватта. Это тоже дополнительные мощности.

— Как вы оцениваете защищенность энергосистемы сейчас?

— С точки зрения защиты, украинская энергосистема сегодня значительно лучше защищена, чем это было в начале прошлого ОЗП. Это разные уровни защиты. Защита физическая и защита, которую обепечивает ПВО.

И каждый из этих видов защиты был значительно улучшен в течение последнего года. Я действительно не могу сейчас рассказать все детали. Но теперь у нас есть опыт, и мы знаем, как можем дополнительно защитить объекты. И сегодня основное оборудование мы физически защитили, насколько это возможно.

Также могу сказать, что наша компания инвестировала 1,3 млрд грн в формирование запаса критического оборудования на случай новых российских обстрелов. Мы снабдили свои ТЭС и шахты резервными источниками питания. Для этого было приобретено более 200 мощных генераторов.

Кроме физической защиты, которую мы сделали, безусловно, большая надежда на ПВО. И мы видим, что в этом направлении Украина также двигается и происходит улучшение. Но понимаем, что количество объектов велико, они по всей стране, и чтобы с высокой вероятностью сбивать летящие по объектам украинской энергосистемы ракеты или шахеды, средств ПВО также необходимо большое количество.

Производим электроэнергии не меньше, а даже больше

— Насколько наши ТЭЦ, ТЭС снабжены углем и газом?

— Мы используем для работы на наших станциях уголь собственной добычи, добываемый на наших шахтах. Это основной ресурс, которым мы снабжаем наши электростанции.

Мы не используем газ в качестве основного вида топлива. Потому что у нас достаточное количество угля для того, чтобы станции на нем работали. Я не буду приводить цифры, но могу сказать, что, например, угля на складах наших электростанций даже больше, чем в это время в 2021 году.

Для того чтобы подстраховываться, если будут какие-то дополнительные потребности, кроме угля собственной добычи, мы импортируем уголь из Польши. На сегодня уже привезли на наши электростанции почти 49 тыс. тонн из запланированных 210 тыс. тонн импортного топлива.

Учитывая наши расчеты, наши электростанции будут снабжены углем. Еще раз повторюсь, большая часть этого угля — это уголь собственной добычи.

Это приоритет №1 для нас, и свидетельство тому инвестиции в 7,4 млрд грн, которые по итогам этого года мы вкладываем в наши угольные предприятия. Они работают на полную мощность. Они не снизили объемы добычи. И так будет происходить и в течение этой зимы.

— Сколько вы сможете генерировать электроэнергии по сравнению с тем, как было раньше?

— За девять месяцев этого года наши ТЭС отпустили в энергосистему более 11 млрд кВт*ч электроэнергии. Для сравнения, это эквивалентно среднему потреблению около 3,7 млн семей в течение года.

Зимой будет работать весь доступный состав нашего оборудования. Если не будет обстрелов, то благодаря ремонтам, восстановлению, дополнительным мощностям, которые мы расконсервировали, тот планируемый баланс будет обеспечен.

В случае необходимости мы производим электроэнергии не меньше, а даже больше, чем в предыдущие периоды. Например, три летних месяца наши электростанции произвели электроэнергии на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Если говорить о жарком августе, когда увеличилось потребление электроэнергии, мы произвели электроэнергии на 35% больше, чем в августе 2022 года.

— Я знаю, что самая проблемная история с ремонтом, это наличие трансформаторов. Особенно 330-х. Это дорогое оборудование, работающее десятилетиями. Я знаю, что их очень трудно получить, ведь в мире не так много производителей. Есть ли где их взять?

— Безусловно, самый большой срок занимает изготовление большого оборудования. Во-первых, это трансформаторы, автотрансформаторы. Об этом много говорят, потому что их много работает не только на объектах теплоэлектростанций, на открытых распределительных устройствах электростанций, но и подстанциях НЭК Укрэнерго.

Кроме этого также есть другое большое оборудование — это также турбины, генераторы, которые, когда были прилеты, также выводились из строя. Но их изготовление занимает не меньше времени, чем изготовление автотрансформаторов.

Если говорить о трансформаторе, то срок его изготовления существенный. Это не менее 6-9 месяцев, если нет очереди. А если есть очередь и производство загружено, то еще больше. Поэтому привлекались различные производители: как из нашей страны, так и внешних каналов поставки.

Большое количество удалось восстановить и вернуть. Но есть еще то оборудование, которое будет производиться и поставляться уже в следующем году. Но это на функциональность и способность электростанций не повлияет. Если не будет новых обстрелов, то с тем оборудованием, ремонтами и заменами сделанных трансформаторов мы сможем выдавать мощности в энергосистему.

Восстановление будет стоить миллиарды гривен

— Я не спрашиваю о тарифах. Не вы их формируете. Я спрошу иначе. У вас есть материальные потери, ремонты очень дорогие. Покрывает ли то, что вы получаете, расходы по плановым и аварийным ремонтам?

— Плановая ремонтная кампания по нашим электростанциям — около 3,9 млрд грн в этом году. Для того, чтобы восстановить все то, что было поражено и разрушено до состояния, которое было до обстрелов, нужно почти 7 млрд грн. Это огромные деньги. Все работы, которые мы сегодня выполнили по ремонтам, по восстановлению, мы делаем за собственные деньги.

Также мы существенно увеличили инвестиции в наши угледобывающие предприятия. К примеру, инвестиционная программа по угольным шахтам, для того чтобы обеспечить электростанцию углем, в этом году обходится нам в 7,4 млрд грн.

Это вдвое больше, чем в прошлом году. Это значительные ресурсы, и эти ресурсы мы можем брать только с рынка, с продукции, которую производим. Это киловатт-часы и цена на них.

Безусловно, для нас очень важно, какова цена на оптовом рынке. Важно для того, чтобы обеспечить необходимое поступление ресурсов для всех работ, выполняемых на наших предприятиях.

— Я не буду вас спрашивать, сторонник ли вы увеличения тарифов, потому что, конечно, скажете, что да?

— Мы работаем исключительно на оптовом рынке электроэнергии, то есть это не касается розничного рынка и населения, где тарифы устанавливает правительство. На оптовом рынке, где электроэнергия продается бизнесу, я сторонник того, чтобы были рыночными условия по аналогии с ЕС, куда мы движемся.

Это как спрос и предложение. Если растет спрос, то цена должна расти. Если есть избыток электроэнергии, то цена должна снижаться.

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