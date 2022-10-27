Чтобы не застрять посреди дороги: лайфхаки по ремонту машины

Если ты хочешь ремонтировать собственную машину своими руками, а не отдавать ее на несколько недель в сервис, смотри в материале, как сделать ремонт авто самостоятельно — полезные лайфхаки.

Ремонт авто самостоятельно: лайфхаки от автосервисов

Auto24 собрали советы от специалистов по ремонту, которые помогут тебе быстро починить авто. Смотри и учись новому. Даже если ты не умеешь чинить машину самостоятельно — не беда.

Эти универсальные советы помогут не только новичку, но и бывалым автолюбителям.

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Информация — самое важное. Хорошо иметь книгу по обслуживанию и ремонту твоей модели. Там пишут о возможных проблемах, которые могут возникнуть и как с ними справляться.

Хорошо иметь книгу по обслуживанию и ремонту твоей модели. Там пишут о возможных проблемах, которые могут возникнуть и как с ними справляться. Клей. В багажнике всегда должен быть клей для разных поверхностей машины. Но если его рядом нет, поможет кусочек пенопласта и растворитель. Такой клей получается отличным. А если растворить целлулоид (из него изготавливают линейки и шарики для пинг-понга) — получится вообще эмалит, его использовали даже в авиации.

В багажнике всегда должен быть клей для разных поверхностей машины. Но если его рядом нет, поможет кусочек пенопласта и растворитель. Такой клей получается отличным. А если растворить целлулоид (из него изготавливают линейки и шарики для пинг-понга) получится вообще эмалит, его использовали даже в авиации. Держатель гайки. Если под капотом нет места даже для пальца, на помощь придет держатель гаек. Это удобный аксессуар, который следует приобрести. Он выглядит как длинная отвертка с отверстием для гайки.

Магнит с отверстием. Полезная вещь в водительском арсенале. Ты можешь использовать его, когда потребуется что-то достать. Им можно дотянуться до креплений или мелких деталей, упавших в капот.

Полезная вещь в водительском арсенале. Ты можешь использовать его, когда потребуется что-то достать. Им можно дотянуться до креплений или мелких деталей, упавших в капот. Смазка, тормозная жидкость, керосин, уксус, лимонная кислота. Это не рецепт, а средства, которыми можно отмыть ржавчину с гаек и болтов. Ведь зачастую автосервисы отказываются брать на обслуживание машины со старыми деталями.

Это не рецепт, а средства, которыми можно отмыть ржавчину с гаек и болтов. Ведь зачастую автосервисы отказываются брать на обслуживание машины со старыми деталями. Мыло. Лайфхак, который поможет отмыть руки. Но намылить их нужно именно до работы и дать мылу высохнуть, не вытирая полотенцем. Сухое мыло не позволит грязи въедаться в кожу.

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