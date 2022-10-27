Чтобы не застрять посреди дороги: лайфхаки по ремонту машины

Если ты хочешь ремонтировать собственную машину своими руками, а не отдавать ее на несколько недель в сервис, смотри в материале, как сделать ремонт авто самостоятельно — полезные лайфхаки.
Auto24 собрали советы от специалистов по ремонту, которые помогут тебе быстро починить авто. Смотри и учись новому. Даже если ты не умеешь чинить машину самостоятельно — не беда.
Эти универсальные советы помогут не только новичку, но и бывалым автолюбителям.
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