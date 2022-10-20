Каршеринг — как работает в Украине во время войны и выгоден ли этот бизнес?

В Украине до полномасштабной войны существовало до сотни компаний, предлагавших в аренду автомобили. В общей сложности автопарк таких машин насчитывал почти 4000 автомобилей. Один из крупнейших владельцев — компания Тараса Гетманского.

Чтобы арендовать машину фирмы, не нужно ехать в офис подписывать договоры аренды. Достаточно загрузить приложение со всей информация об имеющихся автомобилях.

Сервис каршеринга работает в Украине почти пять лет. Арендовать можно машину любого класса, поминутно, почасово и посуточно.

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Мы побеседовали с Тарасом Гетманским и поинтересовались, как повлияла война на его бизнес, пользуются ли автомобили спросом и изменилась ли стоимость аренды.

Расскажите, пожалуйста, как работает сейчас каршеринг и изменилось ли что-то с начала полномасштабной войны в Украине?

— С 2006 года я занимаюсь прокатом машин. И мы являемся первой материнской украинской компанией, у которой есть собственные зарубежные офисы. В Грузии — с 2014 года. С 2016-го мы одни из крупнейших налогоплательщиков в Грузии в сфере транспорта.

В целом, каршеринг существует с 2018 года. Этот проект был основан в Украине с тех пор. Он существует до сих пор. То есть чуть больше четырех лет. Бизнес работает в условиях войны, как работают практически все бизнесы.

Я не могу сказать, что на нас не отражается инфляционная политика или ожидания людей от завтрашнего дня. Естественно, на нас это действует.

Положительно или отрицательно? Я бы сказал, что больше негативного фактора. Потому что настроения населения не то что пессимистичные, но угнетенные. Одно из направлений использования каршеринга, когда люди ездили на природу или просто покататься. У нас была такая прослойка клиентов, которые просто отдыхали, разгружались от работы. Просто катались. Конечно, сегодня этих людей меньше.

Во-первых, много активного населения либо уехало, либо переместилось на запад или за границу. Это также повлияло негативно на наш бизнес. Но есть категория людей, которые могут пользоваться машинами для других нужд.

Например, переселенцы берут машины, чтобы перевезти какие-то вещи, решить какие-то вопросы. Или берут люди, у которых из-за войны уничтожились автомобили.

Насколько меньше люди стали пользоваться услугой?

— До начала войны мы постоянно росли. Очень мощный рост был. За 2022 год минимально на 100%. По крайней мере, январь и февраль такую картину мы наблюдали.

На сегодняшний день, если в поездках сравнивать с довоенным периодом, то я думаю, что 40% активной аудитории мы потеряли.

Если прогнозировать, то при условии, что сегодня закончится война, люди вернутся, я не могу сказать, что на 100% восстановится наша аудитория. Ее заменят другие люди со временем.

Однако есть в нашем деле и плюсы. В частности, мы на 100% проникаем в столицу. Потому что до войны нашим парком мы не могли этого обеспечить.

Что значит “проникаете”?

— Есть такой показатель, как проникновение услуги, то есть, например, мы замеряем, запускаем ваш телефон и смотрим, насколько вам удобнее идти к автомобилю и где он есть в наличии. Есть определенная статистика, которая вычисляется, когда человек пользуется автомобилем — на каком расстоянии должна быть машина.

Есть ли она в наличии необходимого класса и по желаемой цене. И сейчас мы покрываем всю столицу. И вы при желании сможете взять машину в любом конце Киева. Машин сейчас достаточно.

Какой у вас автопарк и изменились ли цены на аренду?

— Сейчас есть около 500 автомобилей. Цены, конечно же, изменились. И это тоже негативная тенденция.

Цены изменились прежде всего из-за топлива.

Если брать в процентном отношении, то стоимость услуг для нас реально низкая. Потому что мы тратим гораздо больше. На сегодняшний день на горючее мы тратим гораздо больше в процентном отношении. То есть мы дофинансируем топливо фактически за свой счет. Мы это видим, и в какой-то степени это сдерживает нас в развитии. Но пока мы не видим возможности изменить эту тенденцию.

Если взять стоимость аренды автомобиля эконом-класса и премиум, то как изменилась цена с начала полномасштабной войны?

— Эконом-класс, если брать поминутную аренду, стоит от 1,25 до 2,20 грн/мин. И дополнительно уплачивается 9 грн за каждый километр пробега.

Если это часовой тариф, это примерно от 140 до 195 грн/ч, и там включено 10 км.

Влияют на стоимость также валютные колебания и подорожание всех запасных частей. Но больше всего на стоимость влияет логистика. Логистика в Украине пока нарушена. И не секрет, что сегодня для некоторых авто вы просто не можете найти запчасти, или их очень долго ждать.

Насколько цена изменилась? Давайте так, если стоимость минуты, то она изменилась где-то на 10%, а вот стоимость километра выросла практически на 60–80% по разным моделям.

Почему такая разница?

— Потому что цена на бензин была 23 или 24 грн, сейчас он стоит 50 гн. То есть вдвое выросла стоимость топлива, а вот цены мы смогли повысить на 60% за километр. И эту разницу мы компенсируем за свой счет.

Учитывая еще то, что поднялись цены на расходные материалы, это гораздо большие суммы. Например, мы анализировали одну из коротеньких поездок недавно. Человек взял внедорожник Volkswagen Tiguan. Он проехал 8 км, и я не помню срок поездки, за сколько минут он это сделал, но заплатил за эту поездку фактически 106 грн. Для вашего понимания, топливная составляющая такой поездки — примерно 65 грн. Поэтому, если сравнивать себестоимость, это очень дешево.

Итак, сейчас этот бизнес, каршеринг, выгоден или нет?

— Фактически во всем мире каршеринг не является выгодным бизнесом. Каршеринг решает многие социальные вопросы. Доходные компании можно сосчитать по пальцам.

Мы были прибыльной компанией. Пока остаемся прибыльной компанией. Выгодно это или нет? С позиции инвестиционного дохода я бы сказал, что в мире есть много сфер, которые нас опережают, если рассматривать средства как инвестиционные.

До войны мы показывали очень хорошую инвестиционную доходность. Рынок фактически дикий, потому что нет завтрашнего дня. Мы в него верим, но мы не знаем.

Мы верим, что мы победим и все будет круто. В бизнесе тоже. И украинские торговые марки тоже 100% восстановятся.

Пока мы для себя видим обязательные выходы на иностранные рынки. Активно работаем над этим вопросом. Зачем? В частности, для того, чтобы обеспечивать приток валюты в страну и рабочие места с достойными зарплатами. Потому что иностранные рынки могут приносить нам определенную валютную выручку. Несмотря на то, что мы фактически являемся услугами, а не экспортным товаром. Мы понимаем, что иного выбора у нас нет. Мы должны “выплывать” в тех условиях, которые имеем.

Осень — пора дождей, а вместе с ними и сложных условий на дорогах. Поэтому тебе точно пригодятся наши советы о том, как безопасно ездить в туман.

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