Каршеринг — як працює в Україні під час війни та чи вигідний нині цей бізнес?

В Україні до повномасштабної війни існувало до сотні компаній, які пропонували в оренду автомобілі. Загалом автопарк таких машин налічував майже 4000 автівок. Один із найбільших власників — компанія Тараса Гетманського.

Щоб орендувати машину його фірми, не потрібно їхати в офіс підписувати договори оренди. Досить завантажити застосунок з усією інформацією про наявні автівки.

Сервіс каршерінгу працює в Україні впродовж майже п’яти років. Орендувати можна машину будь-якого класу, похвилинно, погодинно та подобово.

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Ми поговорили з Тарасом Гетманським і поцікавилися, як вплинула війна на його бізнес, чи користуються нині автівки попитом та чи змінилася вартість оренди.

Пане Тарасе, розкажіть, будь ласка, як працює нині каршеринг і чи щось змінилося від початку повномасштабної війни в Україні?

— З 2006 року я займаюся прокатом машин. І ми є першою материнською українською компанією, яка має власні закордонні офіси. У Грузії з 2014 року. З 2016-го ми одні з найбільших платників податків у Грузії у сфері транспорту.

Загалом, каршеринг існує з 2018 року. Цей проект було засновано в Україні з того часу. Він існує досі. Тобто трохи більше ніж чотири роки. Бізнес працює в умовах війни, як працюють фактично всі бізнеси.

Я не можу сказати, що на нас не позначається інфляційна політика чи очікування людей від завтрашнього дня. Звісно, на нас це діє.

Чи позитивно, чи негативно? Я б сказав, що більше є негативного фактору. Бо настрої населення не те що песимістичні, але пригнічені. Один із напрямів використання каршерингу — коли люди їздили на природу або просто покататися. У нас був такий прошарок клієнтів, які просто відпочивали, розвантажувалися від роботи. Просто каталися. Звісно, на сьогодні цих людей менше.

По-перше, багато активного населення або поїхало, або перемістилося на захід чи за кордон. Це також вплинуло негативно на наш бізнес. Але є категорія людей, які можуть користуватися машинами за інших потреб.

Наприклад, переселенці беруть машини, щоб перевезти якісь речі, розв’язати якісь питання. Або беруть люди, в яких через війну знищилися автівки.

Наскільки менше люди почали користуватися послугою?

— До початку війни ми постійно зростали. Дуже потужне зростання було. За 2022 рік мінімально на 100%. Принаймні січень і лютий така картина спостерігалася.

На сьогодні, якщо в поїздках порівнювати з довоєнним періодом, то я думаю, що на 40% активної аудиторії ми втратили.

Якщо прогнозувати, то за умови, що сьогодні закінчиться війна, люди повернуться, я не можу сказати що на 100% відновиться наша аудиторія. Її замінять інші люди з часом.

Однак є в нашій справі й плюси. Зокрема, ми на 100% проникаємо по столиці. Бо до війни нашим парком ми не могли цього забезпечити.

Що означає “проникаєте”?

— Є такий показник, як проникнення послуги, тобто, наприклад, ми заміряємо, запускаємо ваш телефон і дивимося, наскільки вам зручніше йти до автомобіля і де він є в наявності. Є певна статистика, яка вираховується, коли людина користується автівкою — на якій відстані має бути машина.

Чи є вона в наявності необхідного класу і по бажаній ціні. І наразі ми покриваємо всю столицю. І ви за бажання зможете взяти машину у будь-якому кінці Києва. Автомобілів нині досить.

Який автопарк у вас та чи змінилися ціни на оренду?

— Зараз маємо близько 500 автомобілів. Ціни, звичайно, змінилися. І це також негативна тенденція.

Ціни змінилися насамперед через паливо.

Якщо брати у відсотковому відношенні, то вартість послуг для нас замала, тому що ми витрачаємо набагато більше. На сьогодні на пальне ми витрачаємо набагато більше у відсотковому відношенні. Тобто ми дофінансовуємо пальне фактично власним коштом. Ми це бачимо, і якоюсь мірою це нас стримує у розвитку. Але наразі ми не бачимо можливості змінити цю тенденцію.

Якщо взяти вартість оренди автівки економ-класу і преміум, то як змінилася ціна від початку повномасштабної війни?

— Економ-клас, якщо брати похвилинну оренду, коштує від 1,25 до 2,20 грн/хв. І додатково сплачується 9 грн за кожен кілометр пробігу.

Якщо це годинний тариф, це приблизно від 140 до 195 грн/год і там включено 10 км.

Впливають на вартість також валютні коливання та здорожчання всіх запасних частин. Але найбільше на вартість впливає логістика. Логістика в Україні наразі порушена. І не секрет, що на сьогодні на деякі авто ви просто не можете знайти запчастини, або їх дуже довго чекати.

Наскільки вартість змінилася? Давайте так, якщо вартість хвилини, то вона змінилася десь на 10%, а ось вартість кілометра зросла практично на 60–80% для різних моделей.

Чому так відбулося?

— Тому що бензин був 23 чи 24 грн, зараз 50 грн коштує. Тобто удвічі зросла вартість пального, а от ціни ми змогли підвищити на 60% за кілометр. Ту різницю ми компенсуємо за свої кошти.

Враховуючи ще те, що піднялися ціни на розхідні матеріали, це набагато більші суми. Для прикладу, ми аналізували одну з коротеньких поїздок нещодавно. Людина брала позашляховик Volkswagen Tiguan. Він проїхав 8 км, і я не пам’ятаю термін поїздки, за скільки хвилин він це зробив, але сплатив він за цю поїздку фактично 106 грн. Для вашого розуміння, паливна складова приблизно 65 грн. Тому, якщо порівнювати собівартість, то це дуже дешево.

Загалом, нині цей бізнес, каршеринг, є вигідним чи ні?

— Фактично, в усьому світі каршеринг не є вигідним бізнесом. Каршеринг вирішує багато соціальних питань. Прибуткові компанії можна порахувати на пальцях.

Ми були прибутковою компанією. Наразі залишаємося прибутковою компанією. Чи вигідно це, чи ні? З позиції інвестиційного доходу я б сказав, що у світі є багато чого, що нас випереджає, якщо розглядати кошти як інвестиційні.

До війни ми показували дуже гарну інвестиційну дохідність. Ринок фактично дикий, бо немає завтрашнього дня. Ми в нього віримо, але ми не знаємо.

Ми віримо, що ми переможемо і все буде круто. У бізнесі також. І українські торговельні марки також 100% відновляться.

Наразі ми для себе вбачаємо обов’язкові виходи на іноземні ринки. Активно працюємо над цим питанням. Для чого? Зокрема для того, щоб забезпечувати приток валюти в країну і робочі місця з гідними зарплатами. Бо іноземні ринки можуть приносити нам певну валютну виручку. Попри те, що ми фактично є послугами, а не експортним товаром. Ми розуміємо, що іншого вибору у нас немає. Ми повинні випливати на тих підставах, які маємо.

Осінь — пора дощів. У пригоді стануть наші поради про те, як безпечно їздити у туман.