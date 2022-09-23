Революционный iPhone 14: причины купить гаджет Apple

После презентации новой линейки от Apple многие аналитики высказали мнение, что этот продукт стал революцией. По мнению экспертов Айфон 14 будет доминировать на рынке благодаря своим уникальным характеристикам. Держи несколько весомых аргументов, с учетом которых пользователям выгодно сменить свой гаджет на новый iPhone 14.

Размер экрана

Смартфоны, которые удобно лежат в руке – модели с небольшими экранами. Но как показала практика, версии Mini отличаются низким временем автономной работы.

Фактически с ними потребление контента сильно ограничивается, остаются только комфортные звонки. В новой линейке производитель отказался от маленьких экранов, что позволило увеличить и емкость батареи.

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Оптимальным решением оказался Айфон 14 Plus. Он получил экран 6.7 дюймов, но гаджет по своим параметрам такой же, как базовая модель 2022 года.

Благодаря этому такие смартфоны доступны по цене – они лишены премиального функционала, но удобны в использовании. Это вполне устраивает подавляющее большинство поклонников Apple.

Dynamic Island

Одна из главных функций новой линейки, которая досталась только старшим моделям. Специальная рабочая зона вверху экрана внешне напоминает остров.

Dynamic Island – это круглый и овальный вырезы, между которыми находится часть дисплея, окрашенная в черный цвет. Область предназначена для работы с системными уведомлениями и действиями, которые раньше раскрывались на весь экран, занимая слишком много места.

Например, пуш телефонного звонка, подключение наушников, применение FaceID.

Улучшенная производительность

Обеспечивается за счет системы Apple A16 для моделей iPhone 14 Pro и Pro Max. Ее внедрение позволило значительно улучшить производительность гаджетов:

на 17% процессора;

на 28% графического ядра.

Количество операций в секунду увеличилось на 8%. Энергопотребление при той же производительности снизилось на 20%. Для младших моделей использовался чипсет Apple A15, но большинство пользователей оценивает качество работы устройств как “отличное”.

Особенности камер

Модели Pro оснащены основной камерой на 48 Мп с увеличенной диафрагмой f/1,8 и повышенной светочувствительностью. Есть еще по два модуля на 12 Мп каждый. iPhone 14 и 14 Max получили основную и широкоугольную камеры по 12 Мп.

Фото возможности всех моделей существенно изменились. Их диафрагма f/1,9 обеспечивает увеличение захвата света на 38%, повышение детализации изображения. Смартфоны получили автофокус, режим Action (плавность видео даже при вибрациях), кинорежим с разрешением 4K.

Не стоит забывать и о таких параметрах, как новый уникальный цвет (оригинальный фиолетовый для моделей старших версий), отсутствие челки у Pro-моделей, увеличенная автономность. Эти характеристики также могут оказаться ключевыми для пользователей, принимающих решение о переходе на Айфон 14.

Напомним, 7 сентября технологический гигант провел свое главное событие года — презентацию обновленных продуктов Apple.