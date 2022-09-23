Революційний iPhone 14: причини купити гаджет Apple

Після презентації нової лінійки від Apple багато аналітиків висловили думку, що цей продукт став революцією. На думку експертів, Айфон 14 домінуватиме на ринку завдяки своїм унікальним характеристикам. Тримай кілька вагомих аргументів, чому користувачам вигідно змінити свій гаджет на новий iPhone 14.

Розмір екрана

Смартфони, які зручно лежать у руці, – моделі з невеликими екранами. Але, як показала практика, версії Mini відрізняються низьким часом автономної роботи.

Фактично з ними споживання контенту сильно обмежується, залишаються лише комфортні дзвінки. У новій лінійці виробник відмовився від маленьких екранів, що дозволило збільшити ємність батареї.

Оптимальним рішенням виявився Айфон 14 Plus. Він отримав екран 6.7 дюймів, але гаджет за своїми параметрами такий самий, як базова модель 2022 року.

Завдяки цьому такі смартфони доступні за ціною – вони не мають преміального функціонала, але зручні у використанні. Це цілком влаштовує переважну більшість шанувальників Apple.

Dynamic Island

Одна з головних функцій нової лінійки, яка дісталася лише старшим моделям. Спеціальна робоча зона зверху екрана зовні нагадує острів.

Dynamic Island – це круглий та овальний вирізи, між якими знаходиться частина дисплея, пофарбована у чорний колір. Область призначена для роботи із системними повідомленнями та діями, які раніше розкривалися на весь екран, займаючи надто багато місця.

Наприклад, пуш телефонного дзвінка, підключення навушників, застосування FaceID.

Поліпшена продуктивність

Забезпечується за допомогою системи Apple A16 для моделей iPhone 14 Pro та Pro Max. Її впровадження дозволило значно покращити продуктивність гаджетів:

на 17% процесора;

на 28% графічного ядра.

Кількість операцій на секунду збільшилася на 8%. Енергоспоживання за тієї ж продуктивності знизилося на 20%. Для молодших моделей використовувався чіпсет Apple A15, але більшість користувачів оцінюють якість роботи пристроїв як “відмінне”.

Особливості камер

Моделі Pro оснащені основною камерою на 48 Мп зі збільшеною діафрагмою f/1,8 та підвищеною світлочутливістю. Є ще по два модулі на 12 Мп кожен. iPhone 14 і 14 Max отримали основну та ширококутну камери по 12 Мп.

Фотоможливості всіх моделей суттєво змінилися. Їхня діафрагма f/1,9 забезпечує збільшення захоплення світла на 38%, підвищення деталізації зображення. Смартфони отримали автофокус, режим Action (плавність відео навіть при вібраціях), кінорежим із роздільною здатністю 4K.

Не варто забувати й про такі параметри, як новий унікальний колір (оригінальний фіолетовий для моделей старших версій), відсутність чубчика Pro-моделей, збільшена автономність. Ці характеристики також можуть бути ключовими для користувачів, які приймають рішення про перехід на iPhone 14.

Нагадаємо, 7 вересня технологічний гігант провів свою найголовнішу подію року — презентацію оновлених продуктів Apple.