Чем обработать черешню от тли: проверенные методы от вредителя

Постоянно садоводы и огородники встречаются с проблемой вредителей в саду. Одним из распространенных вредителей является тля. Она поражает и деревья, и овощи, и цветы. Часто страдает черешня. Поэтому нужно знать, чем обработать черешню от тли.

Читай о проверенных методах и эффективных препаратах. Также узнай, когда нельзя этого делать.

Чем отделать черешню от тли

Прежде всего стоит отметить, что нужно бороться с проблемой еще до ее появления и проводить профилактическую обработку деревьев еще до распускания почек ранней весной.

Для этого можно использовать универсальные препараты, которые можно найти в специальных магазинах для сада и огорода.

Либо можно обработать растения раствором медного купороса (300 г на 10 л воды), либо 3% раствором бордоской смеси. Бордосская смесь содержит известь, которая фиксирует медный купорос на побегах растений, а это предотвращает быстрое смывание препарата.

Когда тля поразила черешню, то важно соединить народные методы и химические средства.

Обработка черешни от тли домашними методами

Мыльный раствор

Следует смешать 200 г хозяйственного мыла (72%) на 10 л теплой воды. Затем обработать крону деревьев, особенно обратную сторону листьев. Мыло закупоривает дыхательные отверстия тли.

Настой чеснока или табака

Надо размельчить 200 г чеснока, залить 1 л воды, настоять 1 день, разбавить 10 л воды. Или 100 г табака залить 1 л горячей воды, настоять 24 часа. Опрыскивать дерево утром или вечером каждые 5-7 дней.

Также можно выбрать для обработки черешни от тли химические средства, продаваемые в специальных магазинах. Для этого следует использовать инсектициды.

Можно ли обрабатывать черешню от тли во время цветения

Черешню во время цветения нельзя обрабатывать химическими препаратами, ведь это вредит пчелам и может оставаться в самом плоде. Следует использовать народные методы.

Также используй методы профилактики. Высаживай возле черешни бархатцы, укроп или календулу — они отпугивают тлю. Не забывай обрезать верхушки побегов, где тля чаще всего поселяется.

Следует не только правильно обрабатывать черешню от вредителей, но и правильно сажать ее. Читай, как правильно сажать черешню весной.

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