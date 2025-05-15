Чим обробити черешню від попелиці: перевірені методи від шкідника

Раз у раз садівники та городники натрапляють на проблему шкідників у саду. Одним із поширених шкідників є попелиця. Вона уражає і дерева, і овочі, і квіти. Часто страждає черешня. Тож треба знати, чим обробити черешню від попелиці.

Читай про перевірені методи та ефективні препарати. Також дізнайся, коли не можна цього робити.

Чим обробити черешню від попелиці

Насамперед варто зауважити, що треба боротися з проблемою ще до її появи та проводити профілактичну обробку дерев ще до розпускання бруньок ранньою весною.

Для цього можна використати універсальні препарати, які можна знайти у спеціальних магазинах для саду та городу.

Або можна обробити рослини розчином мідного купоросу (300 г на 10 л води), або ж 3% розчином бордоської суміші. Бордоська суміш містить вапно, яке фіксує мідний купорос на пагонах рослин, а це запобігає швидкому змиванню препарату.

Коли попелиця уже уразила черешню, то важливо поєднати народні методи та хімічні засоби.

Обробка черешні від попелиці домашніми методами

Мильний розчин



Треба змішати 200 г господарського мила (72%) на 10 л теплої води. Потім обробити крону дерев, особливо зворотний бік листя. Мило закорковує дихальні отвори попелиці.



Настій часнику або тютюну



Треба подрібнити 200 г часнику, залити 1 л води, настояти 1 добу, розбавити 10 л води. Або 100 г тютюну залити 1 л гарячої води, настояти 24 год. Обприскувати дерево вранці чи ввечері кожні 5-7 днів.

Також можна обрати для обробки черешні від попелиці хімічні засоби, які продаються у спеціальних магазинах. Для цього треба використовувати інсектициди.

Чи можна обробляти черешню від попелиці під час цвітіння

Черешню під час цвітіння не можна обробляти хімічними препаратами, адже це шкодить бджолам і може залишатися у самому плоду. Варто використовувати народні методи.

Також використовуй методи профілактики. Висаджуй біля черешні чорнобривці, кріп або календулу — вони відлякують попелицю. Не забувай обрізати верхівки пагонів, де попелиця найчастіше оселяється.

