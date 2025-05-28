Чем обработать редис от блошки: проверенные временем способы и новейшие препараты

Замечаешь на редисе, рукколе и капусте маленьких черных жучков? Это у тебя на огороде хозяйничают страшные обжоры: крестоцветные блошки. Если вовремя не избавиться от них, урожай редиса и других крестоцветных съедят именно они. А тебе придется пересаживать грядки. Но выход есть! Чем обработать редис от блошки — расскажем в нашем материале.

Сначала выясним, действительно ли у тебя на редиске именно блошка. Как выглядят эти жучки?

Крестоцветная блошка — крохотное насекомое длиной 2-3 мм. Тело жучка — черное, панцирь — блестящий. Насекомое высоко (как для собственных размеров) прыгает: на 30-40 см.

Блошка поражает редис, салат, редьку, капусту. Очень быстро поедает листья. Источенные листочки выглядят как решето и засыхают. Вредитель размножается мгновенно, его популяция растет.

Бороться с крестоцветной блошкой можно двумя способами: химическими и с помощью народных средств. А также методами профилактики.

Чем обработать редис от крестоцветной блошки: народные средства

Народные способы экологичны, и в том их большое преимущество. Особенно, если ты хочешь избавиться от вредителя и уже через несколько дней собирать и есть урожай.

Присыпка золой, табачной пылью, нафталином, черным перцем или гашеной известью: самый простой и быстрый способ. Увлажнить растения с пульверизатора водой и посыпать присыпкой. Повторять нужно более 5 раз с интервалом в 3-4 дня. Настой одуванчика: 0,5 кг листьев и корешков одуванчика залить 10 л воды и дать постоять перед опрыскиванием в течение суток. Опрыскивать так же часто, как и золой. Настой из ботвы пасленовых (осенний способ): 3 кг ботвы томатов или картофеля замочить в 10 л воды, настоять 4 часа. Прокипятить 10 минут, охладить и отфильтровать. Разбавить водой (1:1), добавить раствор (в небольшом количестве воды) хозяйственного мыла (около ½ бруска — для прилипания). Опрыскать. Средство в холодном темном месте можно хранить круглый год. Ловушки: сделать из ткани, смоченной в отработанном моторном масле. Ловушки разложить между грядками на картонке. Через пару суток нужно перевернуть их. Блошек привлекает запах масла, они будут слетаться на ловушки и прилипать к ним. Как насекомых соберется много, ловушки поменять.

Как работают присыпки против блошек? Дыхательній аппарат насекомых забивается золой, и они погибают.

Как предотвратить появление блошек на редиске?

предотвратить появление блошек помогут максимально ранние посевы редиса;

поможет высадка ароматных растений рядом: пригодятся укроп, кориандр, настурция, чеснок, тмин;

регулярное пропалывание и удаление сорняков уменьшают численность жуков.

Вредитель питается не только огородными культурами, но и дикорастущими травами: сурепка, пастушья сумка, горчица и другие. Если прополоть сорняки, ему будет нечего есть.

Чем обработать редис от вредителей: безопасные химические препараты

Для борьбы с крестоцветной блошкой подойдет любой современный инсектицид:

Актара;

Децис;

Моспилан;

Актеллик.

Химическими препаратами обрабатывают согласно инструкции. Они эффективны, но следует помнить:

нельзя применять химические препараты перед уборкой урожая;

проводить обработку следует в вечерние или ранние утренние часы в сухую и безветренную погоду.

Блошка активизируется, когда температура воздуха становится выше 10 градусов тепла. Поэтому не упусти ее появление: чем раньше начать бороться, тем легче и успешнее будет твоя борьба.

