Чим обробити редис від блішки: перевірені часом способи та новітні препарати

Помічаєш на редисі, руколі та капусті маленьких чорних жучків? Це у тебе на городі хазяйнують страшенні ненажери: хрестоцвітні блішки. Якщо вчасно не позбутися їх, врожай редису та інших хрестоцвітних з’їдять саме вони. А тобі доведеться пересаджувати грядки. Але вихід є! Чим обробити редиску від блішки — розкажемо в нашому матеріалі.

Спочатку з’ясуємо, чи дійсно в тебе на редисці саме блішка. Як виглядають ці жучки?

Хрестоцвіта блішка — крихітна комаха довжиною 2-3 мм. Тіло жучка — чорне, панцир — блискучий. Комаха високо (як для своїх розмірів) стрибає: на 30-40 см.

Блішка вражає редис, салат, редьку, капусту. Дуже швидко поїдає листи. Поточені неї листочки виглядають як решето та засихають. Шкідник розмножується миттєво, його популяція зростає.

Боротися з хрестоцвітою блішкою можна двома способами: хімічними та за допомогою народних засобів. А також методами профілактики.

Чим обробити редис від хрестоцвітої блішки: народні засоби

Народні способи екологічні, і в тому їх велика перевага. Особливо, якщо ти хочеш позбутися шкідника і вже за кілька днів збирати та їсти врожай.

Присипка золою, тютюновим пилом, нафталіном, чорним перцем або гашеним вапном: найпростіший і найшвидший спосіб. Зволож рослини з пульверизатора водою і притрусити присипкою. Повторювати потрібно не менше 5 разів з інтервалом в 3-4 дні. Настій кульбаби: 0,5 кг листя та корінців кульбаби залити 10 л води та дати постояти перед обприскуванням протягом доби. Обприскувати так само часто, як і золою. Настій з бадилля пасльонових (осінній спосіб): 3 кг бадилля томатів або картоплі замочити в 10 л води, настояти 4 години. Прокип’ятити 10 хвилин, охолодити та відфільтрувати. Розбавити водою (1:1), додати розчин (у невеличкій кількості води) господарського мила (близько ½ бруска — для прилипання). Обприскати. Засіб у прохолодному темному місці можна зберігати цілий рік. Пастки: зробити з тканини, змоченої у відпрацьованій моторному мастилі. Пастки розкласти між грядками на картонці. Через пару діб необхідно перевернути їх. Блішок приваблює запах олії, вони злітатимуться на пастки та прилипатимуть до них. Як комах збереться багато, пастки поміняти.

Як працюють присипки проти блішок? Дихальця комах забиваються золою, і вони гинуть.

Як запобігти появі блішок на редисі?

запобігти появі блішок допоможуть максимально ранні посіви редиски;

допоможе висаджування ароматних рослин поруч: згодяться кріп, коріандр, настурція, часник, кмин;

регулярне прополювання та видалення бур’янів зменшують чисельність жуків.

Шкідник харчується не тільки городніми культурами, а й дикорослими травами: суріпка, грицики, гірчиця та інші. Якщо прополоти бур’яни — йому буде нема чого їсти.

Чим обробити редис від шкідників: безпечні хімічні препарати

Для боротьби з хрестоцвітою блішкою підійде будь-який сучасний інсектицид:

Актара;

Децис;

Моспілан;

Актеллік;

Хімічними препаратами обробляють згідно з інструкцією. Вони ефективні, але варто пам’ятати:

не можна застосовувати хімічні препарати перед збиранням урожаю;

проводити обробку слід у вечірні або ранні ранкові години в суху та безвітряну погоду.

Блішка активізується, коли температура повітря стає вищою за 10 градусів тепла. Тож не пропусти її появу: чим раніше почати боротися, тим легшою та успішнішою буде твоя боротьба.

