Чем подкормить фасоль, чтобы даже с маленького участка собрать большой урожай

Фасоль в шутку называют мясом здоровых людей, поскольку она не только богата белком, но и очень полезна. Поэтому вырастить собственный урожай и обеспечить себя летом молодыми бобовыми, а зимой запасами на винегреты и борщи крайне важно. Чем подкормить фасоль, чтобы даже на небольшом участке получить максимальное количество бобов — читай в нашем материале.

Опытные огородники говорят: начали цвести каштаны — пора сажать фасоль. Но бобовые так быстро вызревают, что сажать их можно не один раз, а каждые 10 дней с середины мая до начала июля.

Растения неприхотливые, и если ты будешь ухаживать за ними с любовью, отблагодарят тебя полными стручками с ровными и красивыми бобами.

Чтобы произошло именно так, рассмотрим, чем лучше подкормить фасоль, и какие периоды для этого выбрать.

Чем подкормить фасоль в разные фазы развития

Подкармливая растения, большинство огородников помнят о формуле: в фазе роста подпитывай азотом, а при завязывании плодов и корнеплодов — фосфором и калием. И это на самом деле почти универсальная схема подкормки овощей. Но фасоль из нее — исключение.

Азотными удобрениями всходы фасоли лучше вообще не кормить.

Это объясняется просто: растение само отлично добывает себе азот. А его излишек повредит: азотные удобрения спровоцируют буйный рост зелени, а урожай бобов окажется небольшим.

Но в целом фасоль можно подкормить за сезон трижды: в фазе первого листа, в период бутонизации и до созревания плодов. Чем именно это лучше сделать — читай дальше.

Подкормка фасоли после формирования первого настоящего листа

Когда всходы развернули первые настоящие листья, подкорми растения суперфосфатом из расчета: 30-40 г на м². После внесения удобрений хорошо полей растения. Полезно также окучить их землей.

Для повышения урожайности фасоли кустовые сорта окучивай до тех пор, когда листья начнут смыкать рядки.

Чем подкормить в период бутонизации фасоли

Когда растения начинают цвести, внеси на грядку калийную соль: 10-15 г на м2. Она обогащает почву и хорошо повышает урожайность бобовых.

Чем удобрить в период созревания бобов

В период созревания стручков можешь внести в грунт древесную золу — это универсальное удобрение будет способствовать активному росту бобов.

Как дополнительно повысить урожайность фасоли в фазе цветения

Когда всходы фасоли подросли и уже готовы цвести, “помоги” ее обильному цвету. Обработай фасоль препаратами с бором.

Особенно хорошо опрыскать фасоль бором при сложных погодных условиях, например во время сильной летней жары, которая вредит закладыванию завязей.

Опрыскать растения можешь любым раствором, в составе которого есть бор. К примеру, препаратом Хелатин Бор. А чтобы раствор лучше держался на листьях, добавь к нему Прилипач. С ним подкормка будет работать активнее.

Если ты хочешь есть молодую фасоль, начни ее собирать уже через две недели после появления цветков. К тому времени плоды достигнут максимальной величины и будут прекрасного вкуса.

Пусть наши советы, как подкормить фасоль, помогут тебе получить по-настоящему хороший, а главное — полезный и вкусный урожай.

Раньше мы писали, когда весной 2025 сажать спаржевую фасоль.

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