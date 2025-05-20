Когда сажать спаржевую фасоль весной 2025 года, чтобы урожай был несколько раз за сезон

Спаржевая фасоль очень полезная и вкусная. Ее довольно просто вырастить на собственном огороде. Однако эта культура любит определенные погодные условия. Поэтому в материале мы рассказываем, когда сажать спаржевую фасоль весной 2025. Об оптимальных сроках посадки и как правильно это делать — читай в нашем материале.

Когда сажать спаржевую фасоль весной 2025: сроки посадки

Спаржевая или стручковая фасоль не требует тяжелых усилий. Достаточно посадить ее в правильное время и дважды подкормить полезными веществами. Она дает урожай несколько раз, поэтому качественный уход только увеличит плодовитость растения.

Начинать высадку спаржевой фасоли можно с начала — до конца мая. Ведь именно в этот период температура прогрева воздуха и земли достаточна для этой культуры. Поэтому у тебя еще есть время для выбора сорта и подготовки семян.

Для стручковой фасоли лучше всего выбирать участок под солнцем без сквозняков. Для того чтобы подготовить почву, убери сорняки, используй органическое удобрение — это может быть компост, навоз, перегной или помет. Обработай почву удобрением. После этого перекопай его, чтобы земля была рыхлой.

Если почва слишком кислая, можно обработать ее доломитовой мукой. Помни, что спаржевая фасоль не растет в кислой среде. Подготовь грядки. Для этого сделай ровные ямки глубиной 5-10 см. Между рядами делай расстояние хотя бы 50 см, ведь фасоль хорошо разрастается.

Спаржевую фасоль чаще всего сажают семенами. Лучше всего прорастить их за день до высадки. Оставь семена в теплой воде с марганцовкой на ночь или сутки. Отмоченные семена необходимо сразу высаживать в грунт.

Как посадить спаржевую фасоль

Если с приготовлениями почвы и семян покончено, можно начинать сажать спаржевую фасоль.

В каждую ямку положи 3-5 семян. Расстояние между ямками должно быть не менее 20 см. Присыпь ямки землей и уплотни их руками. Хорошо полей посаженую спаржевую фасоль водой. Поливай грядку раз в неделю. При благоприятной температуре первые всходы появятся через неделю. Вставь палки или другую опору в землю для вьющихся сортов фасоли.

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