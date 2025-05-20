Коли садити спаржеву квасолю навесні 2025, щоб урожай був кілька разів за сезон

Спаржева квасоля дуже корисна і смачна. Її доволі просто виростити на власному городі. Однак ця культура любить певні погодні умови. Тому в матеріалі ми розповідаємо, коли садити спаржеву квасолю навесні 2025. Про оптимальні терміни посадки та як правильно це робити — читай у нашому матеріалі.

Коли садити спаржеву квасолю навесні 2025: терміни посадки

Спаржева або стручкова квасоля не потребує важких зусиль. Достатньо посадити її у правильний час та двічі підживити корисними речовинами. Вона дає врожай кілька разів, тому якісний догляд лише збільшить плодючість рослини.

Починати висадку спаржевої квасолі можна з початку — до кінця травня. Адже саме в цей період температура прогріву повітря та землі є достатньою для цієї культури. Тому в тебе ще є час для вибору сорту та підготовки насіння.

Для стручкової квасолі найкраще вибирати ділянку під сонцем без протягів. Для того, щоб підготувати ґрунт, прибери бур’ян, використай органічне добриво — це може бути компост, гній, перегній чи послід. Оброби ґрунт добривом. Після цього перекопай його, щоб земля була пухкою.

Якщо ґрунт занадто кислий, можна обробити його доломітовим борошном. Пам’ятай, що спаржева квасоля не росте в кислому середовищі. Підготуй грядки. Для цього зроби рівні ямки завглибшки 5-10 см. Між рядами роби відстань хоча б 50 см, адже квасоля добре розростається.

Спаржеву квасолю найчастіше саджають насінням. Найкраще проростити його за день до висадки. Залиш насінини в теплій воді з марганцівкою на ніч або на добу. Відмочене насіння необхідно відразу висаджувати в ґрунт.

Як посадити спаржеву квасолю

Якщо з приготуваннями ґрунту та насіння завершено, можна починати садити спаржеву квасолю.

У кожну ямку поклади 3-5 квасолин. Відстань між ямками має бути щонайменше 20 см. Присип ямки землею та ущільни їх руками. Добре полий посаджену спаржеву квасолю водою. Поливай грядку раз на тиждень. За сприятливої температури перші сходи з’являться за тиждень. Встроми палиці або іншу опору в землю для сортів квасолі, що в’ються.

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