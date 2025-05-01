Когда сеять горох в открытый грунт и как это сделать — полезные советы

Март уже стучит в окошко, а значит, сезон сада и огорода — на низком старте. Если ты еще не определился (-лась), что именно хочешь выращивать в этом году, советуем присмотреться к гороху. Сегодня мы расскажем тебе о том, когда нужно сеять горох в открытый грунт.

Когда сеять горох в открытый грунт весной 2025 года

Время посева гороха в открытый грунт зависит от климатических условий и региона, где ты проживаешь.

В целом, горох лучше сеять сразу после того, как земля прогреется и исчезнет угроза замораживания.

В Украине сеять горох можно уже в начале весны, когда земля уже не замерзла, но еще не стала слишком теплой. Это обычно бывает в конце марта или в начале апреля.

Важно учитывать, что горох — это растение, которое любит прохладу. Поэтому, если засеять его слишком поздней весной, то урожай может быть меньше.

Лучше всего сеять горох в почву после таких растений как: картофель, помидор, тыква, капуста и огурец.

Нежелательными для гороха предшественниками являются бобы, соя, чечевица, фасоль и сам горох.

Как посадить горох в открытый грунт весной

Подготовь почву

Горох требует плодородной, хорошо дренированной почвы с нейтральным или слабокислым уровнем pH. Перед посевом перекопай участок, добавь удобрения и разрыхли почву.

Подготовь семена

Перед посевом смочи семена водой на несколько часов, чтобы ускорить процесс прорастания.

Посев семян

Выкопай борозды глубиной около 3 см и размещай семена с расстоянием 8-10 см между растениями. Засыпь семена землей и легко наступи ногой.

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Обеспечивай достаточное увлажнение

Растение необходимо регулярно увлажнять, особенно в период роста.

Ухаживай за растениями

После прорастания растения нуждаются в подкормке. Используй удобрения с высоким содержанием азота и калия. Также стоит регулярно очищать почву от сорняков.

Собирай урожай

Горох обычно готов к уборке через 60-90 дней после посева, но все зависит от конкретного сорта гороха. Перед уборкой проверь, появились ли уже стручки на растениях, и собери их, если они созрели.

Но не останавливайся на горошке! Одна из любимых культур – помидоры. Читай, когда пикировать помидоры, чтобы добиться хорошего роста.

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