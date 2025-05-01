Когда сеять горох в открытый грунт и как это сделать — полезные советы

Фото Unsplash Март уже стучит в окошко, а значит, сезон сада и огорода — на низком старте. Если ты еще не определился (-лась), что именно хочешь выращивать в этом году, советуем присмотреться к гороху. Сегодня мы расскажем тебе о том, когда нужно сеять горох в открытый грунт. Когда сеять горох в открытый грунт весной 2025 года Время посева гороха в открытый грунт зависит от климатических условий и региона, где ты проживаешь. В целом, горох лучше сеять сразу после того, как земля прогреется и исчезнет угроза замораживания. В Украине сеять горох можно уже в начале весны, когда земля уже не замерзла, но еще не стала слишком теплой. Это обычно бывает в конце марта или в начале апреля.Важно учитывать, что горох — это растение, которое любит прохладу. Поэтому, если засеять его слишком поздней весной, то урожай может быть меньше. Фото: Unsplash Лучше всего сеять горох в почву после таких растений как: картофель, помидор, тыква, капуста и огурец. Нежелательными для гороха предшественниками являются бобы, соя, чечевица, фасоль и сам горох. Как посадить горох в открытый грунт весной Подготовь почву Горох требует плодородной, хорошо дренированной почвы с нейтральным или слабокислым уровнем pH. Перед посевом перекопай участок, добавь удобрения и разрыхли почву. Подготовь семена Перед посевом смочи семена водой на несколько часов, чтобы ускорить процесс прорастания. Посев семян Выкопай борозды глубиной около 3 см и размещай семена с расстоянием 8-10 см между растениями. Засыпь семена землей и легко наступи ногой. Читать по теме Когда сажать редиску в открытый грунт 2025 и как правильно это делать Когда сажать редиску в открытый грунт 2025 и как правильно ухаживать — читай в материале. Обеспечивай достаточное увлажнение Растение необходимо регулярно увлажнять, особенно в период роста. Ухаживай за растениями После прорастания растения нуждаются в подкормке. Используй удобрения с высоким содержанием азота и калия. Также стоит регулярно очищать почву от сорняков. Собирай урожай Горох обычно готов к уборке через 60-90 дней после посева, но все зависит от конкретного сорта гороха. Перед уборкой проверь, появились ли уже стручки на растениях, и собери их, если они созрели. Но не останавливайся на горошке! Одна из любимых культур – помидоры. Читай, когда пикировать помидоры, чтобы добиться хорошего роста.А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: сад и огород Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter