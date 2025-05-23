Как хранить зелень в холодильнике: простые советы для свежести продукта

Фото Unsplash Зачастую мы покупаем пучки зелени, а для блюда используем совсем мало. И потом остаток очень быстро портится в холодильнике. Но есть способы, которые помогут дольше хранить продукт, и ты сможешь использовать ее для приготовления. Читай в материале, как хранить зелень в холодильнике. Простые лайфхаки, которые легко запомнить. Как хранить зелень в холодильнике Сразу отметим, если ты не собираешься использовать всю петрушку, укроп, салат или что-то другое, то мой только нужное количество. Влага провоцирует и ускоряет процесс гниения.Один из самых эффективных способов — хранить зелень в стакане с водой. Для этого нужно обрезать кончики стеблей, поставить пучок в банку с водой, накрыть полиэтиленовым пакетом или пищевой пленкой и поместить на дверцу холодильника. Так, продукт может храниться до 7 дней. Кстати, храни ее как можно дальше от фруктов. Некоторые фрукты (особенно яблоки) выделяют этилен, ускоряющий старение зелени. Читать по теме Как выращивать микрозелень: быстрые способы с грунтом и без него Как вырастить микрозелень в домашних условиях — читай в материале. Другой способ — хранение во влажном полотенце. Надо обязательно промыть зелень, тщательно высушить, завернуть в бумажное или тканевое полотенце и положить в контейнер или пакет с отверстиями. Такой сверток позволяет дышать, но не пересыхать. Если зелень уже немного потеряла вид — дай ей шанс: поставь в холодную воду на 15 минут. Часто она снова становится свежей. Кстати, базилик лучше хранить не в холодильнике, а при комнатной температуре — он не любит холод. А вот мяту или рукколу лучше держать в отдельном контейнере с салфеткой, которая впитает лишнюю влагу. А лучше, если есть лишнюю зелень и не собираешься ее использовать, заморозить ее. Или другой совет — приготовь вкусное зеленое масло. Для этого нужно измельчить петрушку или укроп и смешать с мягким маслом. Можно использовать для бутербродов или молодого картофеля. Если у тебя много зелени, ранее мы рассказывали, как заготовить зелень на зиму. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: сад и огород Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter