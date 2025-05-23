Как хранить зелень в холодильнике: простые советы для свежести продукта

Зачастую мы покупаем пучки зелени, а для блюда используем совсем мало. И потом остаток очень быстро портится в холодильнике. Но есть способы, которые помогут дольше хранить продукт, и ты сможешь использовать ее для приготовления.

Читай в материале, как хранить зелень в холодильнике. Простые лайфхаки, которые легко запомнить.

Как хранить зелень в холодильнике

Сразу отметим, если ты не собираешься использовать всю петрушку, укроп, салат или что-то другое, то мой только нужное количество. Влага провоцирует и ускоряет процесс гниения.

Один из самых эффективных способов — хранить зелень в стакане с водой. Для этого нужно обрезать кончики стеблей, поставить пучок в банку с водой, накрыть полиэтиленовым пакетом или пищевой пленкой и поместить на дверцу холодильника. Так, продукт может храниться до 7 дней.

Кстати, храни ее как можно дальше от фруктов. Некоторые фрукты (особенно яблоки) выделяют этилен, ускоряющий старение зелени.

Другой способ — хранение во влажном полотенце. Надо обязательно промыть зелень, тщательно высушить, завернуть в бумажное или тканевое полотенце и положить в контейнер или пакет с отверстиями. Такой сверток позволяет дышать, но не пересыхать.

Если зелень уже немного потеряла вид — дай ей шанс: поставь в холодную воду на 15 минут. Часто она снова становится свежей.

Кстати, базилик лучше хранить не в холодильнике, а при комнатной температуре — он не любит холод. А вот мяту или рукколу лучше держать в отдельном контейнере с салфеткой, которая впитает лишнюю влагу.

А лучше, если есть лишнюю зелень и не собираешься ее использовать, заморозить ее. Или другой совет — приготовь вкусное зеленое масло. Для этого нужно измельчить петрушку или укроп и смешать с мягким маслом. Можно использовать для бутербродов или молодого картофеля.

Если у тебя много зелени, ранее мы рассказывали, как заготовить зелень на зиму.

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