Как вырастить клубнику из семян: все, что нужно знать об этом методе

Клубника является, наверное, наиболее желанной летней ягодой, поэтому многие хотят выращивать ее дома. Обычно это делают усами — то есть берут побеги от материнского растения. Но из семян также можно вырастить клубнику.

Читай в материале, как вырастить клубнику из семян и что следует учитывать в этом способе.

Как вырастить клубнику из семян в домашних условиях

В первую очередь нужно выбрать правильный посадочный материал. Для этого подойдут ремонтантные сорта или предназначенные именно для этого способа. Обязательно следует обратить внимание на срок годности. Если семена старше 1-2 лет, они не годятся для посадки.

Затем следует провести стратификацию. Не бойся этого слова, простыми словами это — охлаждение. Большинство сортов клубники нуждаются в стратификации, чтобы прорасти. Смешай семена с влажной землей, положи в контейнер или zip-пакет и оставь в холодильнике на 2-3 недели при температуре +2-4°C.

Далее можно переходить к посеву. Если ты ищешь, как вырастить клубнику из семян дома, то для этого можно взять обычные лотки или специальные кассеты с легкой рыхлой землей (торф + песок).

Семена клубники разложить поверхностно и не засыпать грунтом. Затем — увлажнить с пульверизатора, накрыть пленкой или стеклом.

Контейнер следует хранить в светлом месте при температуре +20-25°C. Ростки обычно появляются за 7-20 дней, в зависимости от сорта. После этого этапа нас ждет пикирование. Его проводят, когда появляются 2-3 настоящих листочка. В этот момент нужно пересадить саженцы в отдельные горшки. Через несколько недель можно выносить рассаду на балкон или теплицу для закалки.

Когда клубника из семян дает плоды

Если огородник сажает клубнику таким способом, то первые ягоды он сможет собрать только через 5-6 месяцев после посева, не раньше. Это, конечно, если выбирать ремонтантные или ранние сорта. Если сеешь в начале года (январь-февраль), то урожай возможен уже летом.

Если посев поздний (март-апрель), то плодоношение следует ожидать только в следующем сезоне.

Как вырастить рассаду клубники из семян

Важно сеять семена в легкую почву. Обязательно следует провести стратификацию. Растение должно получать достаточно света, тепла и влажности.

После появления 2-3 листьев должна быть пересадка в большие горшки. Пересаживать рассаду в открытый грунт или теплицу можно через два-три месяца, если ты соблюдал (-а) все инструкции и условия ухода.

Если ты хочешь больше узнать о выращивании этой ягоды, то ранее мы рассказывали, как правильно сажать клубнику.

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