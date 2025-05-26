Как размножить клубнику правильно, чтобы собирать еще больше ягод

Если хочешь каждый год иметь как можно больше вкусных ягод, придется научиться правильно размножать клубнику. Кто-то просто смотрит, как она пускает усы, и ждет, пока что-то там укоренится.

Но если немного помочь растению и сделать все правильно, новые кустики появятся быстрее, будут крепче, а урожай гораздо лучше.

Как правильно размножить клубнику усами, делением куста и семенами — подробно рассказываем.

Когда лучше размножить клубнику усами

Лучше всего размножать клубнику где-то в конце июля или начале августа. К этому моменту ягодный сезон уже завершится, и куст сможет немного отдохнуть и набраться сил.

Земля еще теплая, жары уже нет — именно то, что нужно для укоренения. Весной тоже можно это сделать, но тогда саженцы могут не успеть как следует укрепиться до засушливых дней, и результат будет напрямую зависеть от ухода и полива.

Как размножить клубнику усами

Это самый простой и популярный вариант, к тому же действительно легкий. Но есть некоторые нюансы.

Во-первых, не с каждого куста следует брать розетки. Размножать нужно только молодой куст, который дал много ягод и выглядит здоровым. Старые или больные растения — вообще не вариант, потому что потомство от них будет слабое.

Во-вторых, не все розетки одинаковы. Лучшие — первые одна-две на усе. Они больше, сильнее и укореняются лучше. А вот за ними растут уже гораздо более слабые, поэтому их следует обрезать.

Чтобы не ждать неделями, пока нужные розетки сами пустят корешки, подставь под них стаканчик с землей или сделай небольшую ямку прямо около уса, легонько прижми розетку к земле и не забывай поливать. Земля должна быть влажной, но без болота.

И важно: не отрезай усы слишком рано. Пусть новое растение хорошо укоренится, и только тогда его можно отселить от материнского куста.

Как размножить клубнику делением материнского куста

Если усы растут плохо или хочется немного омолодить грядку, можно размножить делением куста. Для этого аккуратно выкопай крупное растение, немного отряхни землю и раздели его на части — чтобы у каждой был корешок и зеленая верхушка.

После этого сразу посади части на новое место. Лучше всего это делать весной или в начале осени, чтобы клубничные кустики успели нормально прижиться. Кстати, таким образом часто делят ремонтантную клубнику.

Как размножить клубнику семенами

Этот вариант для фанатов садоводства или для тех, кто хочет попробовать какой-нибудь особый сорт. Семена сеют обычно зимой, где-то в январе-феврале, затем растят рассаду дома, и уже весной пересаживают в открытый грунт.

Ягод придется немного подождать, зато результат может быть действительно интересным — так ты можешь размножить ремонтантную клубнику или интересные гибридные сорта.

Раньше мы рассказывали: посадка клубники под агроволокно легко, удобно и с урожаем.

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