Як розмножити полуницю правильно, щоб збирати ще більше ягід

Якщо хочеш щороку мати якомога більше смачних ягід полуниці, то доведеться навчитися правильно розмножувати цю рослину. Дехто просто дивиться, як вона пускає вуса, і чекає, поки щось там саме вкорениться.

Але якщо трохи допомогти полуниці й зробити все правильно, нові кущики з’являться швидше, будуть міцнішими, і врожай — набагато кращим.

Як правильно розмножити полуницю вусами, діленням куща та насінням — розказуємо детально.

Коли краще розмножити полуницю вусами

Найкраще розмножувати полуницю десь у кінці липня або на початку серпня. На цей момент ягідний сезон уже завершиться, і кущ зможе трохи відпочити й набратися сил.

Земля ще тепла, спеки вже немає — саме те, що треба для вкорінення. Весною теж можна це зробити, але тоді саджанці можуть не встигнути як слід укріпитися до посушливих днів, і результат буде напряму залежати від догляду та поливу.

Як розмножити полуницю вусами

Це найпростіший і найпопулярніший варіант, до того ж справді легкий. Але є деякі нюанси.

По-перше, не з кожного куща варто брати розетки. Розмножувати варто тільки молодий кущ, який дав багато ягід і виглядає здоровим. Старі або хворі рослини — взагалі не варіант, бо потомство від них буде слабеньке.

По-друге, не всі розетки однакові. Найкращі — перші одна-дві на вусі. Вони більші, сильніші й укорінюються краще. А от за ними ростуть уже значно слабші, тож їх варто обрізати.

Щоб не чекати тижнями, поки потрібні розетки самі пустять корінці, підстав під них стаканчик із землею або зроби невеличку ямку прямо біля вуса, легенько притисни розетку до землі й не забувай поливати. Земля має бути волога, але без болота.

І важливо: не відрізай вуса занадто рано. Нехай нова рослина добре вкоріниться, і тільки тоді її можна відселити від материнського куща.

Як розмножити полуницю діленням материнського куща

Якщо вуса ростуть погано, або хочеться трохи підмолодити грядку, можна розмножити діленням куща. Для цього акуратно викопай велику рослину, трохи обтруси землю й розділи її на частини — щоб у кожної був корінець і зелена верхівка.

Після цього одразу посадити частини на нове місце. Найкраще це робити весною або на початку осені, щоб полуничні кущики встигли нормально прижитися. До речі, у такий спосіб часто ділять ремонтантну полуницю.

Як розмножити полуницю насінням

Цей варіант для фанатів садівництва або для тих, хто хоче спробувати якийсь особливий сорт. Насіння сіють зазвичай взимку, десь у січні-лютому, потім ростять розсаду вдома, і вже навесні пересаджують у відкритий ґрунт.

На ягоди доведеться трохи почекати, зате результат може бути справді привабливим — так ти можеш розмножити ремонтантну полуницю чи цікаві гібридні сорти.

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