Посадка полуниці під агроволокно: легко, зручно та з урожаєм

Червень витрусив у трави полуниці запашні… — так у вірші описано пору, коли дозрівають полуниці. Але щоб у червні зібрати урожай солодких ягід, потрібно попрацювати восени та навесні.
Посадка полуниці під чорне агроволокно — один зі способів захисту рослин. Штучне мульчування відрізняється довговічністю та ефективною протидією випаровуванню вологи. Коли і як правильно садити полуницю під агроволокно — в нашому матеріалі.
Як відомо, для укриття кореневої системи можуть бути використані матеріали органічного походження, або штучного. Органічного — солома, тирса, компост, сіно. Штучного — агроволокно, плівка, руберойд. Кожному виду властиві свої плюси та мінуси, але перспективним напрямом вважається використання агроволокна.
Сучасний матеріал швидко завоював популярність у садівників. Для цього матеріалу характерно те, що він пропускає воду і повітря, на відміну від плівки. Завдяки агроволокну ягоди достигають на 6-12 днів раніше. Чорне агроволокно має щільність 50-60 г на 1 м² — найкращу для вирощування не тільки полуниці та суниці, а й картоплі, огірків, помідорів та інших овочів.
Завдяки осінній посадці, перший урожай можна буде отримати вже на майбутній рік. Тоді як висаджені навесні кущі почнуть давати урожай тільки через сезон.
Доглядати за полуницею, що росте на агроволокні, потрібно так само як за рослинами, посадженими в відкритому ґрунті. Не рекомендовано ходити по покривному матеріалу, щоб не зіпсувати його. Для переміщення між грядками можна засипати міжряддя тирсою або соломою. Гарного урожаю!
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