Посадка полуниці під агроволокно: легко, зручно та з урожаєм

Червень витрусив у трави полуниці запашні… — так у вірші описано пору, коли дозрівають полуниці. Але щоб у червні зібрати урожай солодких ягід, потрібно попрацювати восени та навесні.

Посадка полуниці під чорне агроволокно — один зі способів захисту рослин. Штучне мульчування відрізняється довговічністю та ефективною протидією випаровуванню вологи. Коли і як правильно садити полуницю під агроволокно — в нашому матеріалі.

Як відомо, для укриття кореневої системи можуть бути використані матеріали органічного походження, або штучного. Органічного — солома, тирса, компост, сіно. Штучного — агроволокно, плівка, руберойд. Кожному виду властиві свої плюси та мінуси, але перспективним напрямом вважається використання агроволокна.

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Сучасний матеріал швидко завоював популярність у садівників. Для цього матеріалу характерно те, що він пропускає воду і повітря, на відміну від плівки. Завдяки агроволокну ягоди достигають на 6-12 днів раніше. Чорне агроволокно має щільність 50-60 г на 1 м² — найкращу для вирощування не тільки полуниці та суниці, а й картоплі, огірків, помідорів та інших овочів.

Коли садити полуницю під агроволокно

Завдяки осінній посадці, перший урожай можна буде отримати вже на майбутній рік. Тоді як висаджені навесні кущі почнуть давати урожай тільки через сезон.

Ранні терміни — з кінця серпня до кінця вересня. У цей період шкідники стають менш активними, тому рослини добре приживаються, встигають набратися сил для зимівлі.

Середні строки посадки полуниці — з другої половини вересня і до 20-х чисел жовтня.

Пізні терміни осінньої посадки визначаються індивідуально, з урахуванням кліматичних особливостей кожного регіону.

Як правильно постелити агроволокно

Перекопуємо ділянку та ліквідуємо всі бур’яни. За кілька тижнів до посадки удобрюємо землю перегноєм і золою або компостом. Перед висаджуванням вирівнюємо ділянку та зафіксовуємо краї покривного матеріалу. Агроволокно розстелити на підготовленій грядці, закріплюючи його. Закріпити можна притиснувши чимось важким чи гострим краї, розкочуючи рулон. Потрібно щоб укривний матеріал був добре натягнутий і щільно прилягав до ґрунту. Зазвичай волокно стелять так, щоб його смуги перекривали один одного, мінімум, на 18-20 см.

Посадка полуниці під агроволокно

Зробити розмітку, відзначаючи майбутнє розташування розсади. Між рядами має бути 45-50 см, між кущами — 25-30 см. Для кожного кущика надрізати на полотні хрестоподібний отвір розміром 5х5 см. У місцях виконаних надрізів видаляємо землю та робимо лунки. Помістити в лунку кущ полуниці з землею. Засипати землею, залишаючи серцевину на рівні землі. Утрамбувати руками ґрунт навколо кущика. Закрити надрізаними краями агроволокна ґрунт навколо посадженої рослини. Полити зверху рослину.

Доглядати за полуницею, що росте на агроволокні, потрібно так само як за рослинами, посадженими в відкритому ґрунті. Не рекомендовано ходити по покривному матеріалу, щоб не зіпсувати його. Для переміщення між грядками можна засипати міжряддя тирсою або соломою. Гарного урожаю!

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