Посадка под агроволокно: легко, удобно и с урожаем

Июнь вытряхнул в траву клубнику душистую… — так в стихотворении описано время, когда созревает клубника. Но чтобы в июне собрать урожай сладких ягод нужно поработать осенью и весной.

Посадка клубники под черное агроволокно — один из способов защиты растений. Искусственное мульчирование отличается долговечностью и эффективным противодействием испарению влаги. Когда и как правильно сажать клубнику под агроволокно — в нашем материале.

Как известно, для укрытия корневой системы могут быть использованы материалы органического происхождения или искусственного. Органического — солома, опилки, компост, сено. Искусственного — агроволокно, пленка, рубероид. Каждому виду свойственны свои плюсы и минусы, но перспективным направлением считается использование агроволокна.

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Современный материал быстро завоевал популярность у садоводов. Для этого материала характерно то, что он пропускает воду и воздух, в отличие от пленки. Благодаря агроволокну ягоды созревают на 6-12 дней раньше. Черное агроволокно имеет плотность 50-60 г на 1 м² — наилучшую для выращивания не только клубники и земляники, но и картофеля, огурцов, помидоров и других овощей.

Когда сажать клубнику под агроволокно

Благодаря осенней посадке первый урожай можно будет получить уже на будущий год. В то время как высаженные весной кусты начнут давать урожай только через сезон.

Ранние сроки — с конца августа до конца сентября. В этот период вредители становятся менее активными, поэтому растения хорошо приживаются, успевают набраться сил для зимовки.

Средние сроки посадки клубники со второй половины сентября и до 20-х чисел октября.

Поздние сроки осенней посадки определяются индивидуально с учетом климатических особенностей каждого региона.

Как правильно постелить агроволокно

Перекапываем участок и ликвидируем все сорняки. За несколько недель до посадки удобряем землю перегноем и золой или компостом. Перед высадкой выравниваем участок и зафиксируем края покровного материала. Агроволокно расстелите на подготовленной грядке, закрепляя его. Закрепить можно прижав чем-нибудь тяжелым или острым края, раскатывая рулон. Нужно, чтобы материал для укрытия был хорошо натянут и плотно прилегал к почве. Обычно волокно стелят так, чтобы его полосы перекрывали друг друга минимум на 18-20 см.

Посадка клубники под агроволокно

Сделать разметку, отмечая будущее расположение рассады. Между рядами должно быть 45-50 см, между кустами — 25-30 см. Для каждого кустика надрезать на холсте крестообразное отверстие размером 5х5 см. В местах выполненных надрезов удаляем землю и производим лунки. Поместить в лунку кустик клубники с землей. Засыпать землей, оставляя сердцевину на уровне земли. Утрамбовать руками почву вокруг кустика. Закрыть надрезанными краями агроволокна почву вокруг посаженного растения. Полить сверху растение.

Ухаживать за клубникой, растущей на агроволокне, нужно так же как за растениями, посаженными в открытом грунте. Не рекомендуется ходить по покровному материалу, чтобы не испортить его. Для перемещения между грядками можно засыпать междурядья опилками или соломой. Хорошего урожая!

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