Посадка под агроволокно: легко, удобно и с урожаем

Июнь вытряхнул в траву клубнику душистую… — так в стихотворении описано время, когда созревает клубника. Но чтобы в июне собрать урожай сладких ягод нужно поработать осенью и весной.
Посадка клубники под черное агроволокно — один из способов защиты растений. Искусственное мульчирование отличается долговечностью и эффективным противодействием испарению влаги. Когда и как правильно сажать клубнику под агроволокно — в нашем материале.
Как известно, для укрытия корневой системы могут быть использованы материалы органического происхождения или искусственного. Органического — солома, опилки, компост, сено. Искусственного — агроволокно, пленка, рубероид. Каждому виду свойственны свои плюсы и минусы, но перспективным направлением считается использование агроволокна.
Современный материал быстро завоевал популярность у садоводов. Для этого материала характерно то, что он пропускает воду и воздух, в отличие от пленки. Благодаря агроволокну ягоды созревают на 6-12 дней раньше. Черное агроволокно имеет плотность 50-60 г на 1 м² — наилучшую для выращивания не только клубники и земляники, но и картофеля, огурцов, помидоров и других овощей.
Благодаря осенней посадке первый урожай можно будет получить уже на будущий год. В то время как высаженные весной кусты начнут давать урожай только через сезон.
Ухаживать за клубникой, растущей на агроволокне, нужно так же как за растениями, посаженными в открытом грунте. Не рекомендуется ходить по покровному материалу, чтобы не испортить его. Для перемещения между грядками можно засыпать междурядья опилками или соломой. Хорошего урожая!
Возможно, тебя заинтересует наш прошлый материал о том, где посадить и можно ли пересаживать осенью лаванду.
А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.