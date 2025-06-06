Стиль жизни Садоводство и огород

Когда лучше поливать помидоры в жару: как избежать ошибок при поливе

Леся Манзюк, редактор сайта 06 июня 2025, 18:30
Когда лучше поливать помидоры утром или вечером в теплице
Фото Pexels

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