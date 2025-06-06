Когда лучше поливать помидоры в жару: как избежать ошибок при поливе

Лето — пора активного роста и созревания плодов у помидоров, но и серьезное испытание для растений из-за жары и засухи.

Неправильный полив может повлечь за собой потрескавшиеся плоды, болезни корней и даже гибель растения. Поэтому важно знать, когда и как правильно поливать помидоры, особенно в жаркие дни, чтобы избежать распространенных ошибок.

Читай, когда поливать томаты в жару, сколько воды дать в теплицу и в открытый грунт, чтобы получить хороший урожай в материале.

Когда лучше поливать помидоры: утром или вечером

Полив в теплице

В теплице утреннее увлажнение особенно важно. Если поливать вечером, повышенная влажность воздуха ночью и отсутствие проветривания могут создать парниковый эффект. Это приводит к развитию грибковых заболеваний, особенно фитофтороза. Поэтому вечером в теплице поливать не рекомендуется. А после утреннего полива теплицу обязательно нужно хорошо проветрить, чтобы влага не застаивалась.

Полив в открытом грунте

В открытом грунте также предпочтение отдается утреннему увлажнению, однако вечерний полив (после 18:00) тоже допустим. Главное — не поливать слишком поздно, чтобы листья успели подсохнуть до ночи. Иначе на листьях образуется роса, которая также может вызвать заболевание. Вечером поливают только тогда, когда не ожидается холодная и влажная ночь.

Универсальное правило: утром всегда лучший вариант. Это позволяет не только обеспечить растения влагой, но и снизить риск перегрева, растрескивания плодов и грибковых поражений.

Не поливай в обед или послеобеденный зной. Вода быстро испаряется, а капли на листьях могут действовать как линзы и вызвать ожоги.

Как правильно поливать

Только под корень – вода не должна попадать на листья и стебель.

Глубокий, жидкий полив – лучше полить реже, но обильно. Это способствует развитию глубокой корневой системы.

Температура воды – не холодная. В идеале – вода, которая постояла на солнце или хотя бы комнатной температуры.

Ориентировочные нормы полива

В умеренную погоду: 1-2 раза в неделю по 5 литров на куст.

При жаре (30°C и более): 2–3 раза в неделю или при необходимости, главное — не переувлажнить.

В период созревания плодов: полив немного уменьшают во избежание растрескивания томатов.

Распространенные ошибки

Частый поверхностный полив. Корни “тянутся” вверх, растение становится слабым.

Полив по листьям. Риск фитофтороза и ожогов.

Увлажнение в разгар жары. Быстрое испарение, перегрев корней.

Использование холодной воды. Стресс для растения, остановка роста.

Раньше для наших читателей мы публиковали материал с инструкцией, чем обрызгивать помидоры от темных пятен.

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