Стиль жизни Садоводство и огород

Нужно ли пасинковать низкорослые помидоры: все об уходе без лишних хлопот

Леся Манзюк, редактор сайта 05 июля 2025, 12:30 3 мин.
Нужно ли формировать низкорослые томаты
Фото Unsplash

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