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Коли краще поливати помідори у спеку: як уникнути помилок при поливі

Леся Манзюк, редакторка сайту 06 Червня 2025, 18:30
Коли краще поливати помідори вранці чи ввечері у теплиці
Фото Pexels

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