Коли краще поливати помідори у спеку: як уникнути помилок при поливі

Літо — пора активного росту й дозрівання плодів у помідорів, але й серйозне випробування для рослин через спеку та посуху.

Неправильний полив може спричинити потріскані плоди, хвороби коренів і навіть загибель рослини. Тож важливо знати, коли та як правильно поливати помідори, особливо у спекотні дні, щоб уникнути найпоширеніших помилок.

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Коли найкраще поливати помідори: вранці чи ввечері

Полив у теплиці

У теплиці ранкове зволоження є особливо важливим. Якщо поливати ввечері, підвищена вологість повітря вночі та відсутність провітрювання можуть створити парниковий ефект. Це призводить до розвитку грибкових захворювань, особливо фітофторозу. Саме тому ввечері у теплиці поливати не рекомендується. А після ранкового поливу теплицю обов’язково треба добре провітрити, щоб волога не застоювалась.

Полив у відкритому ґрунті

У відкритому ґрунті також перевага надається ранковому зволоженню, однак вечірній полив (після 18:00) теж допустимий. Головне — не поливати надто пізно, щоб листя встигло підсохнути до ночі. Інакше на листках утвориться роса, яка також може викликати захворювання. Увечері поливають лише тоді, коли не очікується прохолодної та вологої ночі.

Отже, універсальне правило: вранці — завжди найкращий варіант. Це дозволяє не лише забезпечити рослини вологою, а й зменшити ризик перегріву, розтріскування плодів і грибкових уражень.

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Не поливай в обід або післяобідню спеку. Вода швидко випаровується, а краплі на листі можуть діяти як лінзи й спричинити опіки.

Як правильно поливати

Тільки під корінь — вода не повинна потрапляти на листя й стебло.

Глибокий, рідкий полив — краще полити рідше, але рясно. Це сприяє розвитку глибокої кореневої системи.

Температура води — не холодна. В ідеалі — вода, яка постояла на сонці або хоча б кімнатної температури.

Орієнтовні норми поливу

У помірну погоду: 1–2 рази на тиждень по 5–10 літрів на кущ.

У спеку (30 °C і більше): 2–3 рази на тиждень або за потреби, головне — не перезволожити.

У період дозрівання плодів: зволоження трохи зменшують, щоб уникнути розтріскування томатів.

Поширені помилки

Частий поверхневий полив. Коріння “тягнеться” вгору, рослина стає слабкою.

Полив по листю. Ризик фітофторозу та опіків.

Зволоження у розпал спеки. Швидке випаровування, перегрів коренів.

Використання холодної води. Стрес для рослини, зупинка росту.

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