Когда опрыскивать огород от пырея, чтобы полностью победить сорняк: лайфхаки для тебя

Пырей — едва ли не худший враг наших полей и огородов, стоит ему поселиться на участке, и он начинает настоящую войну против культурных растений. Как губка, высасывает из почвы всю влагу, затеняет другие ростки, а еще и выделяет токсичные вещества, которые буквально отравляют все вокруг, мешая семенам овощей и злаков прорастать.

Как выиграть битву с этим сорняком и когда весной опрыскать огород от пырея — узнай из нашего материала.

Когда лучше опрыскать огород от пырея

Весной пырей просыпается только, начинает сходить снег, оживают даже семена, которые годами ждали своего часа в почве. Они способны пробиться с глубины 7-10 см, и идут в рост с марта и до самой осени.

А еще с глубины до 25 см, из молодых почек на корневищах прорастают новые побеги — и пырей продолжает свое сокрушительное шествие по огороду. Уже в июне-июле он цветет, осыпая землю семенами — более десяти тысяч семян с каждого куста!

Чтобы не дать ему свободы, начинай бороться с пыреем уже весной.

Весна действительно лучшее время опрыскивать огород от пырея: растение еще растет и его высота достигает где-то 10-20 см.

Именно в этот период пырей наиболее уязвим, потому что растение активно впитывает гербицид и тот быстро распространяется по нему.

Если на улице сухая погода, а температура держится в пределах от +15 до +25°C, нет дождей и сильного ветра – начинаем брызгать гербицидами пырей.

А если ты склоняешься к экологическим методам обработки земли — узнай, чем засеять огород от сорняков.

Когда кропить пырей на огороде и сколько раз возделывать

Как действует гербицид? Он через листья проникает в растение, расходится по всем его частям, попадает в корень и блокирует процессы обмена веществ, что и приводит к гибели сорняка.

Первые признаки действия гербицида станут заметны через 5–7 дней после обработки, а полной гибели можно ожидать через 10-14 дней.

Наиболее действенными препаратами от пырея считают Напалм, Федерал, Ураган Форте.

Для молодого пырея обычно достаточно одного опрыскивания. А вот участок со старыми растениями, которые годами просидели в земле, придется обрызгивать дважды. Повторно лучше обработать через 2–3 недели, особенно если видишь новые зеленые побеги.

Культурные растения можно сажать на это место через двадцать дней, за две недели препарат успеет полностью подействовать и разложиться в почве.

После этого участок можно перекопать и удалить остатки корневищ. Так ты надежнее защитишь землю от рецидивов пырея.

На инструкциях к гербицидам пишут, что препараты разлагаются в почве за 7-14 дней, после чего никакой опасности для людей и культурных растений нет. Но перед тем, как начать обрызгивать пырей, следует все же подробно ознакомиться с инструкцией к средству, ведь некоторые гербициды могут иметь дополнительные ограничения.

Тебе, наверное, будет интересно узнать, когда начинать обрызгивать от сорняков весной — лучшие средства для ранней обработки, которые защитят надолго.

