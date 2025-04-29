Когда опрыскивать огород от сорняков весной — лучшие средства, которые защитят надолго

Фото Pexels Весной природа просыпается после зимы, и растения начинают расти. Но вместе с полезными всходами появляются сорняки. Когда опрыскивать огород от сорняков — рассказываем о сроках и лучших средствах. Когда лучше опрыскивать огород от сорняков Сразу после таяния снега земля остается влажной и сорнякам открывается широкое поле для роста. Поэтому лучше всего удалять их в самом начале весны, когда они еще не проросли или очень малы. Опытные хозяева используют для обработки так называемые довсходовые гербициды. Что это такое?Грунтовые или довсходовые гербициды — это препараты, образующие защитный барьер в почве, препятствующий прорастанию сорняков. Обработать ими можно всего один раз, а вот эффект опрыскивания будет длиться несколько месяцев. Действие довсходовых гербицидов длится от одного до трех месяцев. Читать по теме Растет быстрее, чем урожай! Как избавиться от сорняков навсегда — подборка действенных способов Сорняки заставляют нас постоянно гнуть спину на огороде. Как избавиться от них навсегда? Читай в нашем материале об эффективных способах борьбы с сорняками. Когда лучше опрыскивать огород от сорняков весной Эти препараты можно использовать до посева культурных растений или после, но обязательно до появления всходов. Гербициды поглощаются растениями-сорняками, что приводит к нарушению обменных процессов на клеточном уровне, и сорняки уже не могут прорасти. Однако общая эффективность довсходовых гербицидов зависит от нескольких факторов. Во-первых, от типа почвы: на песчаных почвах препарат тратится более экономно, а на тяжелых глинистых — его расход значительно больше. Во-вторых, важна влажность почвы: гербициды лучше действуют, если прошел дождь, но если дождей слишком много, препарат может вымыться и стать менее эффективным. Температура воздуха также важна: гербициды лучше всего усваиваются при 15-17 градусах. Бороться с сорняками с помощью этих гербицидов можно двумя способами. Или опрыскивать почву от сорняков — так удобнее всего (для этого раствор гербицида равномерно распыляется над поверхностью земли) или рассеивать гранулы (их просто разбрасывают по грунту). Читать по теме Как вывести одуванчики с газона: эффективные методы выиграть войну с надоедливым сорняком Читай про эффективные способы борьбы с одуванчиками на газоне и участке, чтоб избавится от них раз и навсегда. Чем лучше опрыскивать огород от сорняков Наиболее популярны препараты, которыми можно опрыскивать огород от сорняков до всходов: Гезогард; Дуал Голд; Зенкор Ликвид; Стомп. Важно! После внесения довсходовых гербицидов не следует рыхлить почву, чтобы не повредить защитный слой и не снизить эффективность средства. Но если все сделать правильно, то гербициды помогут избавиться от семян сорняков, которые есть в почве. Поинтересуйтесь также: как вывести хмель из садового участка, народные способы борьбы с зеленым оккупантом.А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: сад и огород Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter