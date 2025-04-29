Когда опрыскивать огород от сорняков весной — лучшие средства, которые защитят надолго

Весной природа просыпается после зимы, и растения начинают расти. Но вместе с полезными всходами появляются сорняки. Когда опрыскивать огород от сорняков — рассказываем о сроках и лучших средствах.

Когда лучше опрыскивать огород от сорняков

Сразу после таяния снега земля остается влажной и сорнякам открывается широкое поле для роста. Поэтому лучше всего удалять их в самом начале весны, когда они еще не проросли или очень малы.

Опытные хозяева используют для обработки так называемые довсходовые гербициды. Что это такое?

Грунтовые или довсходовые гербициды — это препараты, образующие защитный барьер в почве, препятствующий прорастанию сорняков. Обработать ими можно всего один раз, а вот эффект опрыскивания будет длиться несколько месяцев.

Действие довсходовых гербицидов длится от одного до трех месяцев.

Когда лучше опрыскивать огород от сорняков весной

Эти препараты можно использовать до посева культурных растений или после, но обязательно до появления всходов. Гербициды поглощаются растениями-сорняками, что приводит к нарушению обменных процессов на клеточном уровне, и сорняки уже не могут прорасти.

Однако общая эффективность довсходовых гербицидов зависит от нескольких факторов. Во-первых, от типа почвы: на песчаных почвах препарат тратится более экономно, а на тяжелых глинистых — его расход значительно больше.

Во-вторых, важна влажность почвы: гербициды лучше действуют, если прошел дождь, но если дождей слишком много, препарат может вымыться и стать менее эффективным.

Температура воздуха также важна: гербициды лучше всего усваиваются при 15-17 градусах.

Бороться с сорняками с помощью этих гербицидов можно двумя способами. Или опрыскивать почву от сорняков — так удобнее всего (для этого раствор гербицида равномерно распыляется над поверхностью земли) или рассеивать гранулы (их просто разбрасывают по грунту).

Чем лучше опрыскивать огород от сорняков

Наиболее популярны препараты, которыми можно опрыскивать огород от сорняков до всходов:

Гезогард;

Дуал Голд;

Зенкор Ликвид;

Стомп.

Важно! После внесения довсходовых гербицидов не следует рыхлить почву, чтобы не повредить защитный слой и не снизить эффективность средства.

Но если все сделать правильно, то гербициды помогут избавиться от семян сорняков, которые есть в почве.

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