Коли кропити город від бур’янів навесні — найкращі засоби, які захистять на тривалий час

Навесні природа прокидається після зими, і рослини починають рости. Але разом із корисними сходами з’являються бур’яни. Коли кропити город від бур’янів — розповідаємо про терміни та найкращі засоби.

Коли краще обприскувати город від бур’янів

Відразу після танення снігу земля залишається вологою, і бур’янам відкривається широке поле для росту. Тому найкраще за все видаляти їх на самому початку весни, коли вони ще не проросли або дуже малі.

Досвідчені господарі використовують для обробки так звані досходові гербіциди. Що це таке?

Ґрунтові або досходові гербіциди — це препарати, що утворюють захисний бар’єр у ґрунті, який перешкоджає проростанню бур’янів. Обробити ними можна усього один раз, а от ефект обприскування триватиме довго — кілька місяців.

Дія досходових гербіцидів триває від одного до трьох місяців.

Коли краще кропити город від бур’янів навесні

Ці препарати можна використовувати до посіву культурних рослин, або після, але обов’язково до появи сходів. Гербіциди поглинаються рослинами-бур’янами, що спричиняє порушення їхніх обмінних процесів на клітинному рівні, і бур’яни вже не можуть прорости.

Але загальна ефективність досходових гербіцидів залежить від кількох факторів. По-перше, від типу ґрунту: на піщаних ґрунтах препарат витрачається економніше, а на важких глинистих — його розхід значно більший.

По-друге, важлива вологість ґрунту: гербіциди діють краще, якщо пройшов дощ, але якщо дощів занадто багато, препарат може вимитися та стати менш ефективним.

Температура повітря також є важливою: гербіциди краще засвоюються при 15-17 градусах.

Боротися з бур’янами за допомогою цих гербіцидів можна двома способами. Або обприскувати ґрунт від бур’янів — так найзручніше (для цього розчин гербіциду рівномірно розпорошують над поверхнею землі) або розсіювати гранули (їх просто розкидають по ґрунту).

Чим краще обприскувати город від бур’янів

Найбільш популярні препарати, якими можна обприскувати город від бур’янів до сходів:

Гезагард;

Дуал Голд;

Зенкор Ликвид;

Стомп.

Важливо! Після внесення досходових гербіцидів не варто рихлити ґрунт, щоб не пошкодити захисний шар та не зменшити ефективність засобу.

Але якщо все зробити правильно, то гербіциди допоможуть позбутися насіння бур’янів, які є у ґрунті.

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