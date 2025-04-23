Когда сажать кукурузу на рассаду в 2025 году — благоприятные даты в марте и апреле

Если ты берешься выращивать кукурузу, то должен учесть, что это культура с длительным вегетационным периодом. И чтобы получить сладкие вкусные початки как можно раньше, стоит посадить ее рассадным способом.

Рассказываем об оптимальных днях для посадки, а также периодах, когда сеять не рекомендуется — все самые важные даты по месячному посевному календарю на 2025 год.

Когда сажать кукурузу на рассаду 2025

При посадке семян на рассаду очень важно учитывать фазу Луны. Традиционно наиболее благоприятным временем считается растущая Луна — тогда вода и питательные вещества поднимаются в верхние слои почвы, а движение сока направлено от корней к листьям. В это время лучше растут культуры, формирующие урожай над землей.

На рассаду кукурузу можно сажать в марте и апреле.

Лунный календарь посадки кукурузы на рассаду — март 2025

Самые благоприятные дни — 4, 5 марта;

Благоприятные дни — 7-9, 12-14, 16-20, 23, 27, 31 марта;

Нейтральные дни — 1-3, 6, 10-11, 15, 17, 21-22, 24-26 марта;

Нежелательные дни — 28, 30 марта;

Самые неблагоприятные дни — 29 марта.

Лунный календарь посадки кукурузы на рассаду — апрель 2025

Самые благоприятные дни — 1 апреля;

Благоприятные дни — 2-4, 6, 8-9, 10-13, 15-17, 19, 24, 25, 29, 30 апреля;

Нейтральные дни — 5, 7, 14, 18, 20-23, 28 апреля;

Самые неблагоприятные дни — 26, 27 апреля.

Как сажать кукурузу на рассаду

Сначала нужно отобрать жизнеспособные семена и удалить непригодные. Отобранные семена следует продезинфицировать: замочить на 30 минут в 1%-ном растворе марганцовки, а затем промыть чистой водой.

Можно предварительно прорастить, выдержав посадочный материал в теплой воде в течение суток. Также, чтобы улучшить вкус и сочность початков, семена рекомендуют замочить в зольном растворе (2 столовые ложки золы на 1 литр воды).

Почву для посева рассады можно приготовить самостоятельно: смешать торф, песок и перегной в соотношении 1:1:2. Добавить 1 стакан золы на 10 л смеси, все тщательно перемешать до однородности.

Хотя хорошо использовать и универсальный грунт для растений, купив его в магазине. В нем уже есть все необходимые ингредиенты.

Имей в виду: самостоятельно приготовленную грунтовую смесь для посева рассады кукурузы лучше прокалить в духовке в течение получаса. Это поможет уничтожить патогенные микроорганизмы и устранить грибок. Готовые магазинные смеси дополнительно дезинфицировать не нужно.

Кукурузные зерна высаживай в хорошо прогретую почву. Сделай лунки глубиной до 4 см, положи в них зерна (лучше пророщенные). Посадки поливай теплой водой. Когда семена прорастут и на сеянцах появятся по 2–3 листика, прореди рассаду, оставляя только самые сильные побеги.

Чтобы рассада нормально росла и развивалась, ей необходимы:

тепло (+20…+24°С);

регулярное проветривание;

достаточное освещение (в пасмурные дни желательно использовать лампы для дополнительного освещения);

систематический полив (примерно раз в неделю).

За 3 недели до высадки на улицу рассаду начни ежедневно выносить на свежий воздух, оставляя там на несколько часов.

Это будет способствовать закаливанию растений, сделает их более устойчивыми к внешним условиям.

Когда почва на грядке прогреется до +12…+14°С, пересаживай сеянцы на постоянное место произрастания. Оптимальное время — май.

Раньше мы рассказывали, чем опрыскивать кукурузу от сорняков и вредителей: лучшие и эффективные препараты.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!