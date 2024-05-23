На какую глубину сажать кукурузу: советы огородников для хорошего урожая

Посадка кукурузы представляет собой несложную процедуру, а само растение относится к неприхотливым культурам. Читай, на какую глубину сажать семена кукурузы и на каком расстоянии сажать кукурузу друг от друга в нашем материале.
Кукуруза любит тепло, поэтому высевать ее необходимо только в хорошо прогретую почву. В южных областях Украины сажать семена в открытую почву можно в апреле. В северных областях — в мае-июне.
Место посадки должно быть солнечным, иначе урожай значительно снизится. Более того, территория не должна быть склонна к затоплению. Хорошо сажать кукурузу на тех участках, где в предыдущем сезоне выращивались арбузы, дыни и картофель. Сидераты тоже считаются хорошими предшественниками.
Схема посадки кукурузы достаточно проста, поскольку растение выращивают широкорядным методом в несколько рядов. В одиночку запрещается высаживать культуру, поскольку возникнут проблемы с опылением и появится большое количество пустых кочанов. Между растениями должно быть расстояние не менее 25 см, а между рядами — минимум 50 см.
Кукуруза не любит пустот. Ее семена должны иметь плотный контакт с влажной почвой.
Кукуруза не любит пустот. Ее семена должны иметь плотный контакт с влажной почвой.
Выбор глубины посева зависит от:
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При расчете глубины посева кукурузы следует учитывать:
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Кукурузу лучше высевать во влажную подготовленную почву, имеющую мелкую консистенцию. В этом случае семена кукурузы будут сходить уже на 5-7 день. Если семена кукурузы высевать близко к поверхности, то любое боронование, воздушные бури или даже птицы могут повредить прорастание, а сильные осадки могут даже смыть семена.
Воспользуйся нашими советами и получай хороший урожай кукурузы.
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