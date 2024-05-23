На какую глубину сажать кукурузу: советы огородников для хорошего урожая

Посадка кукурузы представляет собой несложную процедуру, а само растение относится к неприхотливым культурам. Читай, на какую глубину сажать семена кукурузы и на каком расстоянии сажать кукурузу друг от друга в нашем материале.

Кукуруза любит тепло, поэтому высевать ее необходимо только в хорошо прогретую почву. В южных областях Украины сажать семена в открытую почву можно в апреле. В северных областях — в мае-июне.

Выбор места посадки кукурузы

Место посадки должно быть солнечным, иначе урожай значительно снизится. Более того, территория не должна быть склонна к затоплению. Хорошо сажать кукурузу на тех участках, где в предыдущем сезоне выращивались арбузы, дыни и картофель. Сидераты тоже считаются хорошими предшественниками.

Посев кукурузы

Схема посадки кукурузы достаточно проста, поскольку растение выращивают широкорядным методом в несколько рядов. В одиночку запрещается высаживать культуру, поскольку возникнут проблемы с опылением и появится большое количество пустых кочанов. Между растениями должно быть расстояние не менее 25 см, а между рядами — минимум 50 см.

Кукуруза не любит пустот. Ее семена должны иметь плотный контакт с влажной почвой.

На какую глубину сажать кукурузу

Выбор глубины посева зависит от:

сроков сева кукурузы;

влажности почвы;

качества обработки;

температуры прогретого грунта.

При расчете глубины посева кукурузы следует учитывать:

на быстро прогреваемых почвах (в основном это легкие почвы) — сеять на 6-8 см;

на более тяжелых почвах, глинистых — сеять на 4-5 см;

чем позднее время посева, тем глубже посев.

Кукурузу лучше высевать во влажную подготовленную почву, имеющую мелкую консистенцию. В этом случае семена кукурузы будут сходить уже на 5-7 день. Если семена кукурузы высевать близко к поверхности, то любое боронование, воздушные бури или даже птицы могут повредить прорастание, а сильные осадки могут даже смыть семена.

Воспользуйся нашими советами и получай хороший урожай кукурузы.

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