На яку глибину садити кукурудзу: поради городників для хорошого урожаю

Посадка кукурудзи є нескладною процедурою, а сама рослина належить до невибагливих культур. Читай, на яку глибину садити насіння кукурудзи та на якій відстані саджати кукурудзу одну від одної у нашому матеріалі.

Кукурудза любить тепло, тому висівати її необхідно тільки в добре прогрітий ґрунт. У південних областях України садити насіння у відкритий ґрунт можна у квітні. У північних областях — у травні-червні.

Вибір місця посадки кукурудзи

Місце посадки має бути сонячним, інакше урожай значно знизиться. Мало того, територія не повинна бути схильна до затоплення. Добре садити кукурудзу на тих ділянках, де в попередньому сезоні вирощувалися кавуни, дині та картопля. Сидерати також вважаються хорошими попередниками.

Посів кукурудзи

Схема посадки кукурудзи досить проста, оскільки рослину вирощують широкорядним методом у кілька рядків. Поодинці забороняється висаджувати культуру, оскільки виникнуть проблеми із запиленням і з’явиться велика кількість порожніх качанів. Між рослинами має бути відстань, не менша 25 см, а між рядками — мінімум 50 см.

Кукурудза не любить пустот. Її насіння повинно мати щільний контакт з вологим ґрунтом.

На яку глибину садити кукурудзу

Вибір глибини посіву залежить від:

строків сівби кукурудзи;

вологості ґрунту;

якості обробітку ґрунту;

температури прогрітого ґрунту.

При розрахунку глибини посіву кукурудзи потрібно враховувати:

на ґрунтах, що швидко прогріваються (здебільшого це легкі ґрунти) — сіяти на 6-8 см;

на важчих ґрунтах, глевких, більш глинистих — сіяти на 4-5 см;

чим пізніший час посіву, тим глибший посів.

Кукурудзу краще висівати у вологий підготовлений ґрунт, який має дрібну консистенцію. У цьому випадку насінина кукурудзи сходитиме вже на 5-7 день. Якщо насіння кукурудзи висівати близько до поверхні, тоді будь-яке боронування, повітряні бурі або ж навіть птахи можуть зашкодити проростанню, а сильні опади навіть змити насіння.

Скористайся нашими порадами й отримуй хороший урожай кукурудзи.

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