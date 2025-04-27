Стиль жизни Садоводство и огород

Когда сажать свеклу 2025: лучшее время для выращивания

Анна Голишевская, редактор сайта 27 апреля 2025, 13:30 2 мин.
Когда сажать свеклу
Фото Unsplash

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь