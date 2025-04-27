Когда сажать свеклу 2025: лучшее время для выращивания

При посеве свеклы учитывают погоду и сроки созревания сортов. А иногда — благоприятные лунные дни для посадки. Когда сажать свеклу в 2025 году — читай в материале.

Когда сеять свеклу в открытый грунт в 2025 году

Свекла — культура довольно холодостойкая. Может переносить небольшие заморозки. Поэтому во многих регионах ее сеют в конце апреля.

Оптимальная температура почвы — 10 °С.

При этом скороспелые сорта свеклы часто садят в конце июня, чтобы собрать урожай в сентябре.

Когда сажать свеклу в открытый грунт и как выбрать семена

Сорта свеклы разделяют по сроку созревания корнеплодов.

Скороспелым для этого требуется три месяца, среднеспелым — четыре, позднеспелым — около пяти.

Для весенних посевов можно брать все три варианта, а вот летом лучше садить только скороспелую свеклу.

Как подготовить грядку к посадке свеклы

Этот корнеплод теплолюбивый и светолюбивый. Для него нужно найти самый солнечный участок. На каждый метр вносят 3 кг компоста или перепревшего навоза, 500 г древесной золы, 30–40 г суперфосфата и 15–20 г аммиачной селитры.

После удобрения необходимо перекопать землю и разровнять ее граблями.

Делают это за несколько недель до посадки. Также важно регулярно подкармливать будущие всходы.

Как посадить свеклу: пошаговая инструкция

Замочи семена. Для этого залей их водой и оставь на сутки. После процедуры слей жидкость и приступай к посадке. Сделай бороздки. Глубина должна быть 3–4 см, а расстояние между рядами — 20–30 см. Посейте свеклу. Потом пролей бороздки водой, разложи в них семена на расстоянии не менее 3 см друг от друга, засыпь грунтом и слегка уплотни его ладонью. Дождись всходов и поливай грядку по необходимости. Прореди всходы и рыхли почву в междурядьях после каждого полива. В период вегетации нужно провести три подкормки суперфосфатом.

