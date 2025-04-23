Садівництво та город

Коли садити буряк 2025: найкращий час для вирощування

Анна Голішевська, редакторка сайту 23 Квітня 2025, 19:30
Коли садити буряк
Фото Unsplash
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Коли садити буряк 2025: найкращий час для вирощування
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