Коли садити буряк 2025: найкращий час для вирощування

Фото Unsplash Коли сіють буряки, враховують погоду та строки дозрівання сортів. А іноді — сприятливі місячні дні для посадки. Коли садити буряк у 2025 році — читай у матеріалі. Коли сіяти буряк у відкритий ґрунт у 2025 році Буряк — культура досить холодостійка. Може переносити невеликі заморозки. Тому у багатьох регіонах її сіють наприкінці квітня. Оптимальна температура ґрунту — 10 °С. При цьому швидкостиглі сорти буряків часто садять наприкінці червня, щоб зібрати врожай у вересні.Коли садити буряк у відкритий ґрунт і як вибрати насіння Сорти буряків поділяють за терміном дозрівання коренеплодів. Швидкостиглим для цього потрібно три місяці, середньостиглим — чотири, пізньостиглим — близько п’яти. Для весняних посівів можна брати всі три варіанти, а ось влітку краще садити тільки швидкостиглий буряк. Читати на тему Як посадити буряк для хорошого урожаю: найважливіші секрети городників Які поради допоможуть виростити щедрий урожай буряків? Читай у нашому матеріалі. Як підготувати грядку до посадки буряків Цей коренеплід теплолюбний і світлолюбний. Для нього потрібно знайти сонячну ділянку. На кожен метр вносять 3 кг компосту або гною, що перепрів, 500 г деревної золи, 30–40 г суперфосфату і 15–20 г аміачної селітри. Після добрива необхідно перекопати землю та розрівняти її граблями. Роблять це за кілька тижнів до посадки. Також важливо регулярно підгодовувати майбутні сходи. Як посадити буряк: покрокова інструкція Замочи насіння. Для цього залий його водою і залиш на добу. Після процедури злий рідину і розпочинай посадку. Зроби борозенки. Глибина має бути 3–4 см, а відстань між рядами — 20–30 см. Посій буряки. Пролий борозенки водою, розклади в них насіння на відстані не менше ніж 3 см одне від одного, засип ґрунтом і злегка ущільни його долонею. Дочекайся сходів і поливай грядку за потребою. Проріджуй сходи та розпушуй ґрунт у міжряддях після кожного поливу. У період вегетації потрібно провести три підживлення суперфосфатом. А коли найкращий час, щоб сіяти моркву, ми вже розповіли у матеріалі.А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: сад і город Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter