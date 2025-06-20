Стиль жизни Садоводство и огород

Обрезка сливы летом: как не повредить дереву в жару

Леся Манзюк, редактор сайта 20 июня 2025, 21:15
Обрезка сливы летом
Фото Pixabay

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