Обрезка сливы летом: как не повредить дереву в жару

Лето — время не только сбора урожая, но и бережного ухода за плодовыми деревьями. Слива — нежная культура, требующая особого внимания, особенно в жаркий период. Неправильная обрезка может не только снизить урожайность, но и ослабить дерево, сделав его уязвимым к болезням и вредителям.

Читай, когда и как делать обрезку сливы летом, чтобы дерево лучше плодоносило — в нашем материале.

Когда обрезать сливу летом

Летом сливу обрезают преимущественно для санитарной или формовочной подрезки — это так называемая зеленая обрезка, которая помогает дереву лучше проветриваться, созревать плодам и не тратить силы на лишние побеги.

Оптимальное время для летней обрезки сливы — конец июня — начало июля, после основного роста побегов.

В этот период дерево уже активно плодоносит или почти сформировало урожай, а жировые побеги (растущие отвесно вверх) уже видны.

Что обрезать:

удаляют жировые побеги, они тянут соки, но не плодоносят;

прореживают крону для обеспечения доступа света и воздуха;

санитарно убирают поврежденные, больные или затененные ветки.

Для летней обрезки сливы важно использовать острый чистый инструмент, чтобы не травмировать дерево и не занести инфекцию. Вот что лучше всего подходит:

Секатор — для тонких веточек (до 2 см в диаметре). Идеален для зеленой обрезки молодых побегов. Садовая ножовка — для более толстых ветвей. Должно быть с узким лезвием, которое удобно вставлять между ветвями. Воздушный (штанговый) секатор — для высоких веток, чтобы не лезть на стремянку. Садовый нож — для зачистки срезов после обрезки, если они неровные.

Перед обрезкой сливы обязательно продезинфицируй инструменты — это поможет избежать заражения дерева грибками или бактериями. Для этого подойдет спирт, перекись водорода или слабый раствор марганцовки. После работы инструмент также следует очистить.

Если во время обрезки образовались большие срезы (диаметром свыше 1,5-2 см), их нужно обработать садовым варом или специальной пастой для заживления ран — это защитит дерево от высыхания, инфекций и вредителей.

Если слива молодая, обрезку делают осторожнее. Старшее дерево можно обрезать немного решительнее, но не более 1/4 всей кроны за один раз.

Для читателей Вікон мы давали материал, как бороться с тлей на сливе в домашних условиях: чем обработать дерево и какие методы безопасны.

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