Посевной календарь на июнь 2025: когда Луна на стороне садоводов

Июнь — это время для щедрого урожая! Именно в этом месяце природа набирает обороты: греет солнце, дни долгие, а земля полна сил. Но чтобы эти силы не иссякли, важно знать, когда лучше сеять, а когда только наблюдать за ростом. Ритмы Луны могут помочь — нужно только вовремя подстроиться!

Так что читай о посевном календаре на июнь 2025 года в нашем материале!

Месячные фазы в июне 2025 года

Астрономический ритм июня выглядит так:

1-10 июня — Луна растет;

11 июня — Полная Луна;

12-24 июня — Луна падает;

25 июня — Новолуние;

26-30 июня — снова Луна растет.

Эти фазы определяют, в какое время и какие посевные работы следует проводить. Общее правило простое: на растущую Луну хорошо сажать растения с плодами над землей, на нисходящую — корнеплоды и зелень.

Посевной календарь на июнь 2025 года: благоприятные даты

Тем, кто стремится получить отличный урожай, следует планировать посевные работы на 3-9 и 12-18 июня. Это дни, когда растения лучше приживаются, формируют крепкую корневую систему, поэтому обязательно порадуют тебя хорошими плодами!

А вот в 1, 2, 10, 11, 25-30 июня посадки лучше перенести. В эти дни земля отдыхает и у нее нет энергии для роста, поэтому результат может быть минимальным.

В этот период вместо посева лучше займись другими полезными делами:

прополкой сорняков;

обработкой от вредителей;

внесением удобрений;

обрезкой старых веток;

рыхлением почвы.

Что сеять в июне 2025 года

Огурцы (второй посев): 4-6, 9-10, 15-16, 19-20. Кабачки, тыкву: 5-7, 11-12, 18-19. Корнеплоды (морковь, свекла, редис, дайкон): 6-7, 12-18, 20-21. Кукурузу: 4-6, 10-12, 19-20. Фасоль, горох: 5-6, 11-12, 18-20. Зелень (шпинат, руккола, укроп): 6-7, 11-13, 19-20. Свекла (повторный посев): 4-6, 10-12, 19-20. Капусту (поздние сорта): 5-7, 11-12, 19-20. Сидераты (горчица, овес): 6-7, 12-13, 20-21.

Июнь — идеальное время и для формирования кроны плодовых и декоративных кустов. Удаляй сухие, больные, поломанные ветви. Но избегай обрезки во время полной Луны — это время активного движения соков в растении. После полива или дождя обязательно прорыхли почву — это уменьшает потерю влаги и улучшает доступ воздуха к корням.

Грамотное планирование по лунному календарю — не магия, а проверенная практика! Следуя простым рекомендациям по фазам Луны, ты помогаешь растениям расти здоровыми, а себе — приблизить время к хорошему урожаю. Пусть июнь принесет не только солнце, но и надежду на щедрую осень!

Раньше мы рассказывали, когда сеять огурцы в открытую почву в 2025 году.

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