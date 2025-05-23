Садоводство и огород

Посевной календарь на июнь 2025: когда Луна на стороне садоводов

Анастасия Жиденко, редактор сайта 23 мая 2025, 16:30
посевной календарь
Фото Pexels
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