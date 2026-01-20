Стиль жизни
Эксклюзив

Северное сияние в Украине 2026: невероятные фото ночного неба и причина явления

Юлия Хоменко, редактор сайта 20 января 2026, 16:33 5 мин.
Северное сияние в Украине 2026

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь