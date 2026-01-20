Северное сияние в Украине 2026: невероятные фото ночного неба и причина явления

В ночь на вторник, 20 января, украинцы стали свидетелями зрелища, от которого захватывает дух. Соцсети взорвались яркими фотографиями ночного неба.

Необычайное северное сияние окрасило горизонт в неоновые оттенки розового, зеленого, фиолетового и голубого. То, что раньше считалось экзотикой заполярных широт, теперь стало реальностью для жителей многих украинских областей.

Почему в Украине видно северное сияние : ученые объяснили причину рекордной аномалии

Многих пользователей интересовал вопрос: почему в Украине видно северное сияние, которое раньше наблюдали крайне редко? Чтобы разобраться в этом вопросе, Вікна обратились к ученой Наталии Зиновчук, которая рассказала о причинах северного сияния. По ее словам, нынешнее сияние стало реакцией на колоссальные магнитные возмущения.

Она объясняет, что в эти дни произошел мощный выброс солнечной массы, который достиг Земли за рекордно короткое время. Это спровоцировало геомагнитную бурю экстремального класса G4.

Эта буря является одной из самых мощных за всю историю наблюдений. Специалисты отмечают, что с 1998 года таких масштабных явлений не фиксировали. Нынешний шторм занимает почетное второе место в рейтинге самых сильных бурь за последние 27 лет, — объясняет эксперт.

Если раньше Aurora Borealis была привилегией только жителей полярных широт — Финляндии, Швеции или Норвегии, то теперь география явления сместилась на юг.

Это и есть ответ на вопрос, почему в Украине видно северное сияние в тех регионах, где раньше это было физически невозможно. Наталия Зиновчук также добавила, что именно сейчас мы находимся в середине 11-летнего солнечного цикла.

Период 2025–2026 годов — это пик солнечной активности. Именно поэтому магнитные бури сейчас достигают своей максимальной силы, заставляя небо над Украиной пылать даже в тех регионах, где этого никогда не было раньше.

Наиболее тревожным и в то же время интересным является объяснение изменений в самой атмосфере. По словам ученой, мы видим полярные сияния не только зимой, но и даже летом, из-за коренного изменения электромагнитных характеристик нашей планеты.

Электромагнитная сфера Земли, которая раньше была надежным щитом, сейчас становится похожей на “дырявую решетку”. Через эти дыры в атмосферу просачиваются космические частицы сверхвысокой энергии, которые буквально разрушают наш защитный слой.

Эти частицы высокой энергии сделали нашу оболочку похожей на решето. Началось все еще с 1990-х, когда физики зафиксировали уникальную частицу с невероятной энергией, которую назвали О, мой Боже (Oh-My-God particle). Сейчас таких частиц становится все больше. Именно они снимают электромагнитную сферу Земли, разрушая ее целостность, — отмечает Наталия Зиновчук.

По данным Центра прогнозирования космической погоды США, нашу планету накрыла экстремально сильная солнечная радиационная буря уровня S4.

Северное сияние в Украине 2026 : где именно наблюдали явление

География явления в этот раз была на удивление широкой. Самые яркие кадры публиковали жители Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областей. Однако северное сияние в Украине видели не только на западе.

Эффектные снимки появились из Харьковской, Полтавской, Ровенской, Киевской и даже из Житомирской области.

Видела и зафиксировала это уникальное явление и журналистка Вікон.

северное сияние от чего возникло / 2 Фотографии

Жители Запорожья также делились кадрами, где ночное небо заиграло необычными для нашего региона красками.

Северное сияние Киеве и области: видели ли в столице зарево

Несмотря на большое количество городского освещения, северное сияние Киев и пригород также смогли зафиксировать.

Те, кто выехал за пределы столицы, где небо было темнее, видели насыщенное розовое зарево на горизонте.

Пользователи отмечают, что северное сияние в Киеве было видно невооруженным глазом, хотя камера смартфона делала эти цвета еще более насыщенными и космическими.

Северное сияние в Киеве и регионах: чем оно опасно для людей

Помимо красоты, такие космические явления имеют и обратную сторону. Издание CNN сообщает, что солнечные штормы такой мощности могут вызвать повышенный риск облучения для астронавтов на орбите.

Также северное сияние в Киеве и по всему миру указывает на опасность для пассажиров авиарейсов, пролегающих по полярным маршрутам. Кроме этого, радиационные бури могут влиять на работу спутников и систем связи.

Северное сияние в Украине от чего появляются эти цветные огни

Чтобы понять, северное сияние в Украине от чего возникает, стоит вспомнить физику. Когда частицы от солнечных выбросов достигают магнитного поля Земли, они сталкиваются с газами в нашей атмосфере.

Взаимодействие с кислородом дает красный и зеленый цвет, а с азотом — синий и фиолетовый. Именно благодаря этой химической реакции на высоте сотен километров мы получаем такой эффект.

В этот раз природа подарила нам незабываемое шоу, которое напоминает о том, насколько тесно мы связаны с космическими процессами. Северное сияние над Украиной — это одновременно и завораживающая красота, и напоминание о невероятной силе нашего Солнца.

Главное фото: Юлия Хоменко.

